Dez frases de Luís Castro na entrevista exclusiva para Zero Hora

Luís Castro falou com exclusividade ao repórter Eduardo Gabardo, da Rádio Gaúcha. Na conversa, o técnico gremista falou sobre a formação e venda de jogadores, a saúde financeira dos clubes, os ajustes táticos feitos na equipe e detalhes sobre sua carreira. A entrevista está disponível na íntegra em Zero Hora e no canal de GZH no YouTube.

Zero Hora separou, abaixo, 10 frases da conversa. Confira.

Equilíbrio

"O mais difícil no futebol é nós atingirmos um balanço em que a equipe está totalmente equilibrada entre aquilo que são os seus momentos ofensivos, defensivos, transições, esquemas táticos a que a equipe domine totalmente tudo isso."

Paixão

"Quis saber se era um projeto apaixonante", disse Luís Castro sobre o primeiro contato com a direção do Grêmio.

Saúde financeira para competir

"Quem for frágil financeiramente não oferece perigo naquilo que é a sua competição desportiva. O que oferece perigo é um projeto, uma organização que se consolide no tempo e que mais à frente vai aparecer de forma continuada a disputar os primeiros lugares e os títulos. E pelo que eu vejo no futebol mundial, isso só é conseguido com uma boa saúde financeira, e ela ou está alicerçada na sua base ou não consegue fazer-se."

SAF

"Há modelos associativos que aguentam a pressão externa, mas há um momento em que há ruptura total. E aí leva-nos a pensar que realmente a estrutura de SAF aguenta mais os impactos negativos ao longo de uma época."

Evolução

"A partir do momento que nós, enquanto seres humanos temos espaço para melhorar, as equipes têm espaço para melhorar, sendo o somatório desses seres humanos."

Expectativas

"As pessoas muitas vezes dizem-me nas coletivas, “O que achou desta grande exibição do Weverton?”. Acho nada, ele veio para isso. Ou ele veio para fazer más exibições? Por que é que uma boa exibição há de ser uma coisa tão anormal? Anormal é jogar mal."

Seleção Brasileira

"O Brasil do Jairzinho, do Falcão, do Tostão, do Pelé, é um Brasil que entrava pelos olhos adentro e chegava ao coração."

Formação de jogadores

"Eu não trabalho com essa possibilidade, eu trabalho para isso", sobre as possíveis vendas de Viery e Gabriel Mec, titulares criados na base do Grêmio.

Cofres

"Contratar jogadores, desenvolvê-los e, mais tarde, fazer negócio. Essa é a dinâmica dos clubes que querem ver o seu futuro assegurado."

O futebol de hoje

"O futebol de hoje exige que o meia ataque, mas também defenda. Não há a hipótese das equipes se defenderem só com nove ou oito jogadores."