Zagueiro do Grêmio se naturaliza e libera vaga de estrangeiro no elenco

Argentino atua desde 2016 no Grêmio. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O retorno de Martin Braithwaite e as contratações de Nardoni e Pérez, últimos reforços trazidos na janela de transferências, aumentaram o número de estrangeiros no elenco do Grêmio. Ao todo, são 11 jogadores no grupo, mas o limite é de nove atletas por partida em competições da CBF.

Essa lista, no entanto, ganhou fôlego com o encerramento do processo de naturalização do zagueiro Walter Kannemann. O argentino já tem passaporte brasileiro e, com isso, não ocupa mais uma vaga de estrangeiro no atual elenco.

Com a naturalização de Kannemann confirmada, a lista cai para 10 jogadores estrangeiros. Como o time ainda não conta com Villasanti, que deve voltar entre abril e maio, o técnico Luís Castro poderá relacionar todos os estrangeiros disponíveis, já que há nove atletas aptos, justamente o limite permitido.

A lista de estrangeiros, sem Kannemann, agora conta com: Balbuena, Noriega, Nardoni, Pérez, Monsalve, Amuzu, Pavón, Enamorado e Braithwaite.