Zagueiro do Grêmio é convocado para defender seleção

O zagueiro Fabián Balbuena está de volta à seleção. Na noite de domingo (15), o técnico Gustavo Alfaro convocou o defensor do Grêmio para os próximos dois amistosos do Paraguai, ainda neste mês.
Figura constante nas convocações, ele havia perdido espaço após fratura no tornozelo, ocorrida no ano passado.
Plenamente recuperado, o zagueiro de 34 anos retornou aos gramados nesta temporada e, aos poucos, retoma a melhor forma atuando pelo Grêmio. Ele deverá ser titular contra a Chapecoense, nesta segunda-feira (16), na vaga do lesionado Gustavo Martins.
A data Fifa ocorrerá entre os dias 23 e 31 de março. O Grêmio voltará a jogar no dia 1º ou no dia 2 de abril, contra o Palmeiras, em São Paulo. Como o Paraguai atuará no dia 31, na França, contra o Marrocos, o zagueiro deverá ser desfalque para o técnico Luís Castro.
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok 📲