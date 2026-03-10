Volante vira dúvida no Grêmio para o jogo contra o Bragantino

Arthur é dúvida para confronto contra o Bragantino. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Após a comemoração pelo título do Gauchão, o Grêmio voltou ao trabalho. E o técnico Luís Castro ganhou uma dúvida para a partida desta quinta-feira (12), contra o Bragantino, na Arena. O volante Arthur não participou das atividades no gramado com os demais companheiros.

O meio-campista saiu do Gre-Nal 451 antes do final da partida. Mesmo de folga, o camisa 8 foi ao CT Luiz Carvalho para realizar tratamento na tarde de segunda-feira (9), processo que foi repetido nesta terça.

Caso Arthur não tenha condições, a tendência é de que Nardoni seja seu substituto. Assim, o tripé de meio do Grêmio seria completado com Noriega e Miguel Monsalve.

Amuzu, que levou uma pancada no tornozelo e saiu no intervalo do clássico do último domingo, participou normalmente da atividade com os demais titulares do Gre-Nal.