Volante se lesiona, e Grêmio pode ter estreia de jovem da base contra o Palmeiras

Jovem Zortéa foi observado entre os titulares nesta terça-feira. Lucas Uebel / Gremio.net

O Grêmio sofreu baixa de última hora para a retomada do Brasileirão após a data Fifa. O volante Leonel Pérez sofreu lesão e desfalcará a equipe contra o Palmeiras, na próxima quinta-feira (2), em Barueri.

Conforme apuração de Zero Hora, o jovem Bernardo Zortéa foi observado por Luís Castro na primeira função do meio-campo no treino desta terça (31). A última atividade está agendada para ocorrer na manhã desta quarta (1º), antes da viagem à capital paulista.

Apesar do teste, outros dois nomes não podem ser descartados: Noriega, que volta de Madri depois de servir à seleção peruana, e Tiago, que acompanhou a seleção sub-20 em amistosos em São Paulo. Ambos se apresentarão direto no hotel que servirá como concentração gremista.

Soma-se a este problema a ausência de Arthur que, com dores musculares, não participou de nenhum treino durante a data Fifa. Na lateral esquerda, sem Caio Paulista — que pertence ao Palmeiras e só pode ser escalado mediante o pagamento de multa — o garoto Pedro Gabriel pode ganhar oportunidade.

Desta forma, uma provável escalação gremista teria: Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Viery e Pedro Gabriel; Zortéa (Noriega ou Tiago), Nardoni e Monsalve; Enamorado (Tetê), Amuzu e Carlos Vinicius.