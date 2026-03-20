Volante é liberado pelo Departamento Médico e pode voltar ao Grêmio contra o Vasco

Arthur deve voltar ao time contra o Vasco. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

O Grêmio deverá ter um retorno importante contra o Vasco da Gama, neste domingo (22), em São Januário. O capitão Arthur está recuperado de lesão muscular e pode reforçar a equipe de Luís Castro. A definição ocorre neste sábado (21) antes da viagem.

A reapresentação gremista ocorreu nesta manhã no CT Luiz Carvalho. Os titulares fizeram trabalho regenerativo enquanto os reservas treinaram com bola no gramado.

Arthur, que desde o Gre-Nal decisivo do Gauchão, desfalca o time em virtude de lesão muscular no posterior da coxa esquerda. A previsão de parada era de duas a três semanas.

Agora, ele poderá reaparecer na equipe no Rio de Janeiro. A definição sobre a escalação ocorre na véspera da partida, no último treino, antes do deslocamento. Ele vira alternativa para ganhar espaço no tripé de meio-campo na vaga de Nardoni ou de Willian ou Monsalve.

Sem Marlon, Caio Paulista deve ser o substituto. Outra provável modificação envolve a volta de Noriega, preservado contra o Vitória, no lugar de Leonel Pérez.