Volante do Grêmio é convocado para a seleção peruana

O técnico da seleção peruana, Mano Menezes, anunciou nesta segunda-feira (16) a lista de convocados para os amistosos contra Seleção do Senegal e Seleção de Honduras, que serão disputados na próxima data Fifa. Como já era esperado, o volante gremista Erick Noriega foi novamente convocado.
As partidas estão marcadas para os dias 28 e 31 de março, na Europa. Com isso, Noriega dificilmente estará à disposição do Grêmio para a retomada do Brasileirão, prevista para os dias 1º ou 2 de abril, quando a equipe enfrentará o Palmeiras, em São Paulo.
Mano Menezes já conhece bem Noriega, já que treinou o jogador quando comandou o Grêmio na temporada passada. Naquele período, o atleta também chegou a atuar improvisado como zagueiro.
Noriega estará em campo nesta segunda-feira defendendo o Grêmio diante da Chapecoense, na Arena Condá, em partida marcada para as 20h. O confronto é válido pela sexta rodada do Brasileirão.