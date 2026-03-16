Volante do Grêmio é convocado para a seleção peruana

Noriega foi convocado para a seleção peruana. Duda Fortes / Agencia RBS

O técnico da seleção peruana, Mano Menezes, anunciou nesta segunda-feira (16) a lista de convocados para os amistosos contra Seleção do Senegal e Seleção de Honduras, que serão disputados na próxima data Fifa. Como já era esperado, o volante gremista Erick Noriega foi novamente convocado.

As partidas estão marcadas para os dias 28 e 31 de março, na Europa. Com isso, Noriega dificilmente estará à disposição do Grêmio para a retomada do Brasileirão, prevista para os dias 1º ou 2 de abril, quando a equipe enfrentará o Palmeiras, em São Paulo.

Mano Menezes já conhece bem Noriega, já que treinou o jogador quando comandou o Grêmio na temporada passada. Naquele período, o atleta também chegou a atuar improvisado como zagueiro.