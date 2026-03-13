Volante do Grêmio é convocado para a seleção brasileira sub-20

Tiaguinho soma cinco jogos pelo profissional do Tricolor nesta temporada. Lucas Uebel / Grêmio,divulgação

A primeira convocação do novo técnico da seleção brasileira sub-20 conta com jogador do Grêmio. O volante Tiaguinho foi chamado por Paulo Victor para defender a Amarelinha em dois amistosos diante do Paraguai.

O jovem estará a serviço da seleção a partir de 23 de março. Os jogos estão marcados para os dias 27, em Brasília, e 31, em São Paulo.

Nesta temporada, Tiaguinho soma cinco jogos pelo time profissional do Tricolor, sendo quatro como titular. Perdeu espaço após a derrota do Grêmio no primeiro Gre-Nal do ano, pela quinta rodada do Gauchão.

Aos 18 anos, é tratado como uma das principais promessas do clube. No ano passado, fez parte do elenco da seleção brasileira sub-17, que terminou em quarto lugar no Mundial da categoria.

Em tese, Tiaguinho não deverá ser desfalque para a partida contra o Vasco da Gama, no dia 22, no Rio de Janeiro. Já contra o Palmeiras, no dia 1º de abril, não deverá ser opção por conta do jogo da Sub-20 ocorrer um dia antes.

Quem é o novo treinador das seleções sub-20

Paulo Victor, conhecido como PV, é o novo treinador das seleções brasileiras sub-20 e Olímpica. Aos 38 anos, ele retorna à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) após trabalhar desde 2023 como auxiliar de André Jardine no América, do México, onde participou de títulos nacionais e da Campeones Cup.

Natural de Barra Bonita (SP), o treinador iniciou a carreira nas categorias de base do Novorizontino e ganhou destaque no Palmeiras. Também teve passagens pela base da seleção brasileira e integrou a comissão técnica da equipe que conquistou o ouro olímpico em Tóquio 2020.