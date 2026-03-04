Villasanti avança em recuperação e volta a treinar no campo após grave lesão

Paraguaio não atua desde agosto de 2025. LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

O volante Villasanti iniciou uma nova fase no tratamento da lesão que o afasta dos gramados desde agosto do ano passado. Nesta quarta-feira (4), no gramado do CT Luiz Carvalho, o paraguaio passou a realizar trabalhos físicos calçando chuteiras.

Esse é considerado um avanço importante, tendo em vista que, até então, o atleta vinha realizando atividades apenas na academia do CT gremista. A partir de agora, no entanto, ele estará mais próximo dos companheiros no campo.

O prazo para retorno aos jogos segue o mesmo: ainda será necessário completar nove meses de afastamento. Contudo, o fato de calçar as chuteiras e ir ao gramado para realizar atividades físicas já o coloca em um novo patamar de recuperação.

Se tudo ocorrer conforme o planejamento do departamento médico gremista, Villasanti poderá ter o retorno aos gramados entre os meses de abril e maio. A lesão ocorreu no dia 17 de agosto, na vitória gremista sobre o Atlético-MG fora de casa.