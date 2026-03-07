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Véspera do clássico
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Vice-presidente do Grêmio reclama da postura do Inter: “Construíram um clima bélico”

Dirigente cita manifestações orquestradas e pede foco dentro de campo 

Saimon Bianchini

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