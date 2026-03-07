Vice-presidente do Grêmio reclama da postura do Inter: “Construíram um clima bélico”

Vice-presidente Antonio Dutra Junior se manifestou publicamente. Guilherme Araújo / Divulgação Grêmio

Após encerrar a preparação gremista dentro de campo para a final do Campeonato Gaúcho, o clube quebrou o silêncio.

O vice-presidente Antonio Dutra Junior se manifestou publicamente pela instituição antes do novo clássico. Ele reclamou da postura do rival, dos comunicadores e vê um clima bélico criado para a partida deste domingo (8).

Logo após o treino aberto deste sábado (7), ainda com mais de 7 mil gremistas na arquibancada norte, o dirigente, que acumula a pasta do futebol, se manifestou pela primeira vez em entrevistas após polêmicas dos últimos dias.

Ele confirmou o pedido à CBF para enviar um observador ao jogo pelo nível de tensão criado, na visão gremista, pelo lado colorado. Ele inclui, além do clube, jornalistas e comunicadores identificados com o lado vermelho:

— O que aconteceu é que diante de um lance normal de jogo, onde um jogador do Inter tomou uma decisão errada, foi expulso, gerando consequências no resto da partida, logo após tivemos uma ação orquestrada por parte do adversário, identificados, jornalistas que ocupam espaço e têm alguma identificação com o Internacional, construíram um clima bélico, transformaram um resultado normal num ato ilícito, acusaram o Grêmio de estar roubando o Campeonato — protestou.

— É um trabalho orquestrado de algumas pessoas que depois pedem, de forma desconectada com o que fazem, paz. Esse tipo de manifestação, que serviu para acirrar os ânimos, ela vai contra o espetáculo — complementou.

Dutra quer o foco apenas dentro de campo. Ele garantiu que o Grêmio fez a sua parte:

— Podemos responder pelo o que está ao alcance do Grêmio e não pelo lado de lá. Temo que esse tipo de manifestação orquestrada a semana inteira para o lado de lá não seja diferente. Apenas jogar futebol — revelou.

O ambiente na Arena, com treino aberto e arrecadação de donativos para as vítimas da enchente em Minas Gerais, serve como incentivo segundo o dirigente. Para ele, o alentaço será combustível para o confronto no Beira-Rio: