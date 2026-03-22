Veja histórico de Cuiabano contra o Grêmio

Há quem diga que a "lei do ex" é uma das únicas certezas no futebol. Em muitos casos, ela não é aplicada. No entanto, no cenário em que Cuiabano enfrenta o Grêmio, a lei é quase implacável.
O lateral-esquerdo revelado pelo Tricolor foi vendido em abril de 2024 para o Botafogo. Desde então, sempre que enfrentou o clube formador, ele balançou as redes em quase todos os jogos.
Grêmio 1x2 Botafogo
Foram três partidas pelo alvinegro carioca contra o Grêmio. Em junho de 2024. No dia 16 de junho foi marcado o primeiro gol, e que abriu o placar para a vitória do Botafogo por 2 a 1, em plena Arena.
Grêmio 1x1 Botafogo
Em 2025, dois jogos e dois gols. No dia 24 de setembro, Cuiabano novamente abriu o placar no estádio gremista, mas o resultado final foi empate em 1 a 1.
Botafogo 3x2 Grêmio
No dia 22 de novembro, o lateral-esquerdo marcou o primeiro da vitória do Botafogo por 3 a 2, no Nilton Santos.
Vasco 2x1 Grêmio
Na atual temporada, Cuiabano está no Vasco e vem ganhando espaço com Renato Portaluppi, ídolo do Tricolor e que já trabalhou com o lateral quando treinou o Grêmio pela última vez.
Neste domingo (22), pela oitava rodada do Brasileirão, Cuiabano marcou o primeiro gol do Vasco contra o Grêmio, em São Januário. Porém, o árbitro Davi de Oliveira Lacerda anotou gol de Thiago Mendes.
Números de Cuiabano contra o Grêmio
- Jogos: 4
- Gols: 3
- Vitórias: 3
- Empates: 1