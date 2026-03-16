Veja a análise do pênalti marcado para a Chapecoense contra o Grêmio

Partida está sendo disputada em Chapecó. LIAMARA POLLI / AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Aos 24 minutos do primeiro tempo de Chapecoense x Grêmio, na noite desta segunda-feira (16), Bolasie foi derrubado por Viery dentro da área e o árbitro Bruno Pereira Vasconcelos marcou pênalti. Walter Clar converteu e abriu o placar na partida.

Os jogadores do Tricolor reclamaram da marcação, mas, após análise do VAR, o árbitro manteve a decisão. Bolasie não estava impedido no lance.

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— Existe o toque do Viery no braço do Bolasie, que é muito sutil. Ele se joga de uma maneira que não é condizente com o contato entre os dois jogadores. Não fui convencido da infração nas imagens que tivemos até o momento — analisou Diori Vasconcelos, comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha.

Após a confirmação da penalidade, o árbitro deu o cartão amarelo para Viery. Em relação a isso, o comentarista constatou um erro.

— Ele recebe o amarelo, mas se foi pênalti é para vermelho, porque o Viery em nenhum momento disputa a bola no lance — disse.

Confira a análise do Diori Vasconcelos: