Vasco retoma tratativas para contratar Renato como técnico

Técnico está desempregado desde setembro de 2025, quando pediu demissão do Fluminense. MAURO PIMENTEL / AFP

Uma semana depois de demitir Fernando Diniz após perder o jogo de ida das semifinais do Carioca para o Fluminense no Engenhão, o Vasco continua sem treinador.

Depois de sondar Artur Jorge, acreditando que o português estava balançando no Al-Rayyan do Catar, mas ver o português sinalizar que pretende continuar, a diretoria do cruzmaltino decidiu focar os esforços em um velho conhecido: Renato Portaluppi.

Segundo informações do ge, dirigentes ligaram, na última segunda-feira (23), para o empresário de Renato, perguntando sobre bases salariais e a vontade do treinador em assumir a equipe.

Apesar de Renato ter sinalizado positivamente, a diretoria ainda sonhava com Artur Jorge, mas a pressa por um novo profissional faz de Renato o favorito ao cargo. A negociação será retomada nas próximas horas.

Marcelo Gallardo, que deixou o River Plate na última quinta-feira (26), foi procurado, mas sinalizou que não deseja trabalhar no momento.

Aos 63 anos, Renato Portaluppi já teve duas passagens como treinador do Vasco: a primeira entre 2005 e 2007 e a segunda em 2008.