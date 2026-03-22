Grêmio

Em vídeo
Notícia

Vasco 2x1 Grêmio: veja os gols e os melhores momentos pelo Brasileirão

Thiago Mendes e David marcaram para o clube carioca; Carlos Vinícius descontou para o Tricolor

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS