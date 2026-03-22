Vasco 2x1 Grêmio: veja os gols e os melhores momentos pelo Brasileirão

O Vasco venceu o Grêmio por 2 a 1, neste domingo (22), em São Januário. Thiago Mendes e David marcaram para o clube carioca, enquanto Carlos Vinícius descontou para o Tricolor.

O resultado deixou as duas equipes empatadas em pontos na tabela, com 11. O Grêmio é o oitavo, enquanto o Vasco está em nono.

O Tricolor volta a jogar apenas em abril, pois haverá data Fifa na próxima semana. No dia 1º, o Grêmio visita o Palmeiras, às 15h, pelo Brasileirão.