Time do Grêmio pode mudar para enfrentar a Chapecoense

Balbuena (E) poderá ganhar nova chance no time titular. (ANGELO PIERETTI/GRÊMIO FBPA)

No último treino antes da partida contra a Chapecoense, pelo Brasileirão, o técnico do Grêmio Luís Castro poderá alterar a escalação da equipe, em comparação com a que empatou com o Bragantino.

Além das questões táticas e técnicas, o último trabalho em Porto Alegre, realizado neste domingo (15), teve um momento específico de observação sobre a equipe adversária, com uma sessão de vídeo.

No gramado do CT Luiz Carvalho, Luís Castro definiu os últimos detalhes do time. A defesa terá que mudar, pois o zagueiro Gustavo Martins se lesionou. O defensor foi diagnosticado com uma lesão muscular no bíceps femoral de grau I na coxa direita e será ausência para as rodadas até a data Fifa, contra Vitória e Vasco.

Com isso, a principal dúvida na escalação está em quem será o substituto na defesa. Balbuena desponta como candidato. Há ainda outras duas alternativas: a utilização do jovem Luis Eduardo e ainda o recuo de Noriega do meio para a zaga.

Mudanças também no ataque

O atacante Amuzu retorna após ter sido liberado para acompanhar o nascimento da filha. Recuperados de uma virose, Tetê e Willian participaram das últimas atividades e devem integrar a delegação novamente.

Para a partida desta segunda-feira (16), diante da Chapecoense, uma provável formação do Grêmio tem Weverton; Pavon, Balbuena (Luis Eduardo/Noriega), Viery e Marlon; Noriega, Nardoni e Monsalve; Enamorado, Amuzu e Carlos Vinícius.

Há expectativa por um grande público na Arena Condá, já que todos os ingressos foram comercializados. A bola rola a partir das 20h, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.