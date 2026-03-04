"Triângulo da segurança" se afirma no Grêmio e dá esperança de crescimento defensivo

Trio teve rendimento elogiado pela comissão técnica no Gre-Nal 450. Duda Fortes / Agencia RBS

A busca no Grêmio por um sistema defensivo sólido não começou nos últimos dias. Desde 2023, quando a chance de título do Brasileirão esbarrou na dificuldade em não sofrer gols, diferentes técnicos tentaram encontrar soluções para essa dificuldade. O Gre-Nal 450 deu mostras de que uma nova opção surge neste momento. Como definido por Luís Castro, o "triângulo de segurança" é a aposta da vez no clube após dois jogos com bom rendimento no setor.

O trio formado por Viery, Gustavo Martins e Noriega terminou o último domingo como uma das melhores partes da equipe que goleou o Inter na Arena. Firmes na marcação, e até com contribuições para dois dos gols marcados, os três jogadores se credenciam a ter sequência no time titular.

— A defesa do gol é feita pelos dois zagueiros e o camisa 5, esse é um triângulo de segurança. Há o preconceito de que na posição de zagueiro só devem estar os mais experientes. Acho que o mais importante é aquilo que são os dados diários. O futebol é o hoje. Só me interessa o hoje. Quando alguém estiver melhor que eles, vão entrar. Há dias ruins. Não precisam de respaldo do tempo. Eles contam com o respaldo do agora — explicou o treinador.

São dois jogos com o trio junto, desde o início da partida. Além da vitória sobre o Atlético-MG, mas com Nardoni junto a Arthur, a goleada no Gre-Nal também contou com boa participação dos jogadores na proteção a Weverton. Ex-volante do Grêmio, Gavião vê margem de crescimento para os atletas do setor.

— Vejo o acerto desse triângulo, com um volante mais posicionado que complementa o Arthur. Os laterais também se afirmaram. Viery e Gustavo Martins são jovens, estão evoluindo. Ambos têm imposição física, mesmo que alguns momentos ainda falte a leitura do jogo. Vão melhorar nisso ainda. Mas são muito promissores. O primeiro volante ajuda muito por uma questão de manter sempre alguém na frente da área. Noriega também está evoluindo na função. Dá solidez defensiva e não deixa esse penúltimo passe de qualidade livre contra os zagueiros. Grêmio vinha sofrendo com isso. Alan Patrick teve muito espaço no Gre-Nal 449 — opinou.

Meio sem força

Um dos diagnósticos da comissão técnica era de que faltava força ao setor do meio-campo. Com apenas dois volantes, e um meia armador, os adversários levavam vantagem nos embates. O que acabava deixando a linha de defesa exposta em alguns momentos.

Parte deste diagnóstico embasou a busca do departamento de futebol nas contratações de Nardoni e de Leonel Pérez. A dupla não poderá ser utilizada no Gauchão, ambos foram contratados após o prazo de inscrição de novos reforços para o Estadual. Mas a ideia é de que eles poderão ser opções importantes para o time titular em jogos contra adversários mais fortes na disputa do Brasileirão.