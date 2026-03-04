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"Triângulo da segurança" se afirma no Grêmio e dá esperança de crescimento defensivo

Luís Castro elogiou rendimento de Noriega, Gustavo Martins e Viery no clássico Gre-Nal 450

Marco Souza

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