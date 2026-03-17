Grêmio

Análise
Notícia

Três motivos para o empate do Grêmio com a Chapecoense

Tricolor teve mais posse de bola e passou boa parte da partida no campo de ataque, mas teve dificuldades em transformar o domínio em chances claras

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS