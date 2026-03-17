Três motivos para o empate do Grêmio com a Chapecoense

Grêmio acertou apenas cinco dos 26 cruzamentos tentados na Arena Condá. LUCAS UEBEL / GREMIO FBPA

O Grêmio empatou em 1 a 1 com a Chapecoense, na Arena Condá, nesta segunda (16), pela sexta rodada do Brasileirão. Walter Clar abriu o placar para os donos da casa em cobrança de pênalti, enquanto Nardoni empatou nos acréscimos do primeiro tempo.

O time de Luís Castro teve mais posse de bola e passou boa parte da partida no campo de ataque, mas voltou a esbarrar em dificuldades para transformar o domínio em chances claras e gols. Roteiro parecido com o do empate com o Bragantino na rodada anterior. Abaixo, Zero Hora cita três motivos que ajudam a explicar por que o Grêmio sai de Santa Catarina com apenas um ponto na bagagem.

Falhas individuais

Os dois gols do jogo nasceram delas. O lance que originou o gol dos mandantes nasceu de uma sequência de erros. Monsalve falhou na tentativa de desarme próximo à área, Pavon afastou mal e, na sequência da jogada, Viery cometeu pênalti em Bolasie.

No caso do gol gremista, a falha foi do goleiro da Chapecoense. Léo Vieira saiu mal em cobrança de escanteio e deixou a bola nos pés de Nardoni, que deixou tudo igual para o Tricolor.

Falta de criação

A "Arthur dependência" parece real em jogos como os dois últimos. Lesionado, o capitão e camisa 8 fez falta no meio-campo do Grêmio, assim como já havia sido diante do Bragantino. O problema é que ele só deve retornar em abril.

Apesar do domínio territorial, com 65% de posse de bola, o Tricolor teve dificuldade para criar jogadas. A equipe tentou chutes de longa distância e cruzamentos, mas encontrou pouca inspiração para quebrar as linhas defensivas da Chapecoense.

Cruzamentos equivocados

Sem conseguir infiltrar pelo meio, o Grêmio apostou com frequência nas bolas levantadas na área. O problema foi a baixa precisão: foram 26 cruzamentos tentados e só cinco certos, o que facilitou a vida da defesa da Chapecoense e limitou o perigo ao gol adversário.

Artilheiro gremista, Carlos Vinícius foi extremamente discreto na partida e viu a maioria dos cruzamentos passarem direto, seja muito alto ou muito a frente, nas mãos do goleiro. De acordo com a plataforma de scout sofascore, o centroavante teve 10 ações com a bola e finalizou apenas uma vez.

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