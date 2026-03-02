Três motivos para a goleada do Grêmio no Gre-Nal 450 

Jogadores gremistas só tiveram motivos para sorrir na Arena. Duda Fortes / Agencia RBS

O Grêmio deu um passo importante rumo ao título do Gauchão 2026 ao vencer o Inter por 3 a 0, neste domingo (1º), na Arena. Enamorado, Amuzu e Victor Gabriel (contra) garantiram a vantagem tricolor no clássico.

Com a goleada no Gre-Nal 450, a equipe comandada por Luís Castro mostrou maturidade, eficiência e controle emocional diante do rival.

No jogo da volta, no próximo domingo (8), pode perder por até dois gols no Beira-Rio. Abaixo, GZH elenca três motivos para o triunfo gremista.

Um jogador a mais em campo

Expulsão de Bernabei após falta em Amuzu mudou o Gre-Nal 450. Jeff Botega / Agencia RBS

O Grêmio soube aproveitar a superioridade numérica em campo. Seja por questões táticas ou até mesmo emocionais, o jogo mudou positivamente para o Tricolor após a expulsão de Bernabei, aos 32 minutos do primeiro tempo. O lateral colorado recebeu vermelho direto ao derrubar Amuzu, que ficaria cara a cara com Rochet, pouco antes da entrada da área.

Da falta resultou um escanteio. Da cobrança, uma bola mal afastada por Borré. Dos pés de Enamorado, ela encontrou o gol, aos 39 minutos: 1 a 0. Na sequência, o Tricolor manteve a pressão, ocupou o campo ofensivo e explorou a dificuldade do Inter em se reorganizar — ainda mais com a demora de Pezzolano em mexer na equipe.

Eficiência ofensiva

Amuzu ampliou o marcador ainda no primeiro tempo. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O Grêmio foi objetivo quando teve espaço. Criou menos do que em outros Gre-Nais recentes, mas converteu suas melhores oportunidades. Depois do primeiro gol, manteve a intensidade e ampliou com Amuzu ainda no primeiro tempo, aproveitando o descontrole colorado.

Na etapa final, administrou o jogo e matou o clássico em contra-ataque que terminou no gol contra de Victor Gabriel. Sem se expor, o time transformou domínio em placar — algo que faltou em outros momentos da temporada até aqui.

Belas atuações individuais

Capitão, Arthur controlou o meio-campo no Gre-Nal 450. Jeff Botega / Agencia RBS

Alguns jogadores elevaram o nível coletivo. Pavon virou símbolo do esforço do time na reta final do Gauchão: mesmo sem brilho como ponta, sempre competiu. Agora como lateral, sua entrega rendeu melhor equilíbrio ao setor.

Arthur controlou o meio-campo. A bola passava por ele o tempo todo, com bons passes, movimentação e personalidade para não se irritar com a marcação dura.