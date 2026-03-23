Tetê teve chance como titular, mas não jogou bem. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O Grêmio voltou para Porto Alegre com mais uma derrota no Brasileirão. No domingo (22), diante do Vasco, no Rio de Janeiro, o Tricolor foi superado por 2 a 1 e segue sem vencer como visitante na competição.

O técnico Luís Castro fez mudanças no esquema, deu oportunidades para jogadores, mas não teve êxito em São Januário. Zero Hora elencou três motivos para a derrota do Grêmio contra o Vasco, veja abaixo:

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Esquema com três volantes

O Tricolor foi escalado com um trio de volantes para enfrentar o Vasco. Léo Pérez, Nardoni e Arthur formaram a trinca, que tinha como objetivo dar mais posse de bola ao time e neutralizar a energia inicial do adversário, conforme Castro explicou na coletiva após o jogo.

No entanto, o que se viu dentro de campo foi um time com pouca criatividade e que, apesar de três volantes, não se defendeu da maneira esperada.

Erros individuais

A derrota também passou por erros básicos de fundamento. Passes curtos equivocados, cruzamentos sem direção e tomadas de decisão que custaram caro ao Grêmio.

— Cometemos alguns erros fatais e foram eles que deram origem ao resultado final — assumiu o treinador.

No lance do primeiro gol do Vasco, por exemplo, Caio Paulista errou um cruzamento que gerou o contra-ataque, enquanto Pérez não conseguiu parar a jogada.

Pontas sumidos

Castro optou por começar nas pontas com Amuzu, que vive grande fase, e Tetê na vaga de Enamorado. A segunda escolha foi bastante questionada, visto que o selecionado ainda não mostrou a que veio.

No entanto, durante toda a partida, o Grêmio sentiu falta dos ponteiros. Mesmo com as entradas de Enamorado e Gabriel Mec, na segunda etapa, o desempenho seguiu abaixo.