Três derrotas em três rodadas: o que está acontecendo com o Grêmio no Brasileirão sub-20

Os números causam estranheza já que o elenco é o mesmo que foi semifinalista da Copinha. Angelo Pieretti / Grêmio / Divulgação

Pelo segundo ano consecutivo, o Grêmio parece que terá vida difícil no Brasileirão sub-20. No ano passado, escapou do rebaixamento na última rodada. Em 2026, passadas três rodadas, soma três derrotas — sendo duas goleadas —, incríveis 12 gols sofridos e outros quatro marcados. Lanterna, o Tricolor é o único time que ainda não pontuou nesta edição do torneio.

Na estreia, em Eldorado do Sul, foi goleado pelo Palmeiras por 5 a 2. Depois, fora de casa, uma nova goleada: 4 a 1 para o Santos. Na segunda-feira (2), perdeu para o Corinthians por 3 a 1.

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Os números causam estranheza já que o elenco é o mesmo que foi semifinalista da Copinha, há pouco mais de um mês. Porém, na competição em São Paulo, a gurizada gremista não havia enfrentado times da elite do Brasileirão da categoria — até a semi, quando foi eliminado pelo Cruzeiro. Portanto, a equipe comandada por Fernando Garcia não passou no "grande teste" para a competição.

Mais do que isso, nomes com mais "casca", que já figuram no time principal, também reforçaram alguns jogos do sub-20, como Jeferson Forneck, o Jefinho, Luis Edurado, Riquelme e Roger.

Falta de efetividade e gols no fim

Um dado que ajuda a explicar o mau início está no comportamento da equipe na reta final das partidas. Dos 12 gols sofridos pelo Grêmio nas três primeiras rodadas, seis ocorreram nos últimos 30 minutos de jogo.

Tal recorte pode indicar dificuldade do time em sustentar o desempenho ao longo dos 90 minutos, seja por questões físicas ou psicológicas. Isso ficou evidente contra o Santos, em que o Grêmio vencia por até os 27 minutos do segundo tempo — tomou a virada e acabou derrotado por 4 a 1.

Além disso, apesar de ter marcado quatro vezes em três jogos, o Tricolor não conseguiu transformar em gols parte das oportunidades criadas ao longo das partidas. Em duas das partidas nas quais saiu atrás no placar, a dificuldade para aproveitar as chances e encurtar a diferença acabou impedindo qualquer reação mais consistente.

O que diz o clube

A direção do Grêmio, porém, trata o momento com cautela e aponta mudanças recentes na composição do elenco como um dos fatores para o início ruim.

Conforme Carlos Dressler, vice-presidente do Grêmio responsável pelas categorias de base do clube, disse à reportagem de Zero Hora, a categoria passou por uma reformulação significativa para 2026:

— Para essa temporada o time mudou muito. Tivemos muitas subidas de jogadores da geração de 2008.

De acordo com Dressler, vários desses jovens passaram a integrar não apenas o sub-20, mas também o grupo principal. Entre eles estão Gabriel Menegon, Gabriel Mec, Luis Eduardo, Tiago e Roger, além de outros atletas que subiram de categoria.

— A subida desses atletas para o profissional é o nosso principal objetivo, formar jogadores para o elenco principal. Hoje temos 14 atletas no grupo profissional que vieram da base, o que representa mais de 40% do elenco formado em Eldorado do Sul — destacou.

O dirigente também afirmou que o clube busca reforçar o grupo sub-20 após o início da competição e que a comissão técnica segue prestigiada:

— Desde a estreia, alguns atletas chegaram para compor o elenco da sub-20. Eles estão trabalhando e treinando diariamente para reverter essa situação incômoda. Nessas primeiras rodadas tivemos jogos duros, contra times grandes e com bases fortes. O treinador está respaldado para trabalhar e confiamos na nossa comissão técnica.

Depois do início conturbado, o Grêmio agora tem um pouco mais tempo para se preparar e ir em busca dos primeiros pontos na competição. O Tricolor volta a campo pelo Brasileirão sub-20 somente em abril, no dia 1º, diante do São Paulo, fora de casa. Em meio a isso, no entanto, terá os dois primeiros compromissos pelo Gauchão da categoria, nos dis 22 e 29 de março, diante do Juventude e do Inter-SM.