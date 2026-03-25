Três clubes da Europa sondam zagueiro do Grêmio

Viery interessa ao Newcastle. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

Profissional desde 2025, mas afirmado como titular apenas com Luís Castro, o zagueiro Viery desperta o interesse de clubes europeus. Três equipes realizaram sondagens pelo atleta. O Grêmio projeta uma venda com valores superiores na comparação com a do atacante Alysson, a última realizada pelo Tricolor para o mercado do exterior.

Viery foi a grande novidade na escalação gremista nas últimas partidas do Gauchão. A aposta da comissão técnica gremista foi na velocidade dos jovens na zaga. Gustavo Martins também foi escalado no setor como parceiro.

O zagueiro acumula 24 jogos como profissional. Com Quinteros e Mano Menezes, foi improvisado como lateral-esquerdo. Luís Castro também o testou na função, mas logo fixou o garoto de 21 anos na posição de origem.

Segundo apurou Zero Hora, três clubes europeus fizeram sondagens ao agente Vinícius Prates. Um chegou a enviar olheiros na final do Gauchão para observação in loco na Arena: o Newcastle. Os outros dois são da França e da Itália, mas com poder de investimento inferior aos ingleses.

O recado gremista nos bastidores é que qualquer negociação avançará somente com valores superiores ao da transferência de Alysson, vendido ao Aston Villa-ING, em janeiro, por 10 milhões de euros. Algo incomum no mercado um zagueiro valer mais que um ponta.