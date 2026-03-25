Três características diferentes e uma dúvida: quem deve ser o lateral-direito do Grêmio?

Mesmo improvisado, Pavon é o titular da posição. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Setembro de 2025. Substituído sob retumbantes vaias no jogo contra o Vitória, Pavon senta no banco de reservas, esconde o rosto e chora. Março de 2026. O argentino passa a ser aplaudido, inclusive, em partida contra o Vitória. Ainda março de 2026. O argentino tropeça e cai no lance do primeiro gol do Vasco na derrota por 2 a 1. A oscilação representa a vida dos últimos laterais-direitos gremistas.

Se uma reviravolta não acontecer nos próximos dias, o titular da lateral direita gremista seguirá como uma improvisação. Sem agradar no ataque, Pavon foi deslocado para o lado direito da defesa, desbancando Marcos Rocha e João Pedro. O lance em São Januário frisou que o argentino não é oriundo da posição.

— O Pavon vai acertar e vai errar. Ele tem muito mais acertos que erros. Porém, quando se falha lá atrás quase sempre compromete com gols. Não é culpa dele, pois está improvisado tentando fazer o melhor — ressalta Patrício, ex-lateral-direito gremista.

A intensidade e a verve ofensiva do jogador fazem com que ele seja o mais participativo entre os jogadores da posição. Dos três, é o que mais toca na bola durante as partidas, de acordo com a plataforma SofaScore. A voluntariedade dele o coloca na frente da disputa por um lugar no time.

— O Pavon é o que está melhor se encaixando no esquema do Luís Castro porque ele é voluntarioso, com muita vontade. Sem dúvida, a gente sabe que falta qualidade, em especial de marcação — pondera Raul, lateral-direito do Grêmio nos anos 1990.

Marcos Rocha é o lateral-direito menos utilizado. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Os concorrentes

João Pedro vive o estranho caso do jogador que está há quatro temporadas no clube sem se firmar. Lesões e outros problemas físicos colaboraram para o entra e sai no time gremista.

Nos jogos do Brasileirão, ele foi o segundo lateral-direito mais utilizado por Castro. Porém, repetiu o padrão de outras temporadas, como ressalta Raul.

— O João Pedro tem muita força, mas também tem jogo que vai bem, depois ele some. O Grêmio tentou com o Marcos Rocha, jogador experiente, mas fisicamente não estava na plenitude para jogar vários jogos — compara.

Marcos Rocha foi contratado em um momento delicado. No segundo semestre do ano passado, a direção trouxe jogadores experientes para encorpar a campanha no Brasileirão e evitar qualquer risco de rebaixamento. Funcionou.

Neste ano, nem tanto. Apesar da alta rotatividade na linha defensiva gremista — apenas Marlon era titular absoluto —, o ex-jogador do Palmeiras teve pouco tempo em campo. No Brasileirão, atuou apenas uma vez.

João Pedro perdeu espaço. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Com 37 anos, ele não conta o vigor de outrora. Desde os tempos de Palmeiras se tornou um lateral base, mais fixo nas lidas defensivas. Muitas vezes como um terceiro zagueiro. Seria a versão oposta de Pavon. Com duas características distintas, surge uma sugestão.

— Fora de casa eu usaria o Marcos Rocha, é mais marcador. Em casa, sim, poderia usar mais com Pavon, mas com alguém sempre esperto nas coberturas — avalia Patrício.

Não há movimentações para o Grêmio contratar um lateral nesta e na próxima janelas de transferências.

Os números do trio*

Pavon

8 jogos

0,6 finalização

55,8 ações com a bola

1 grande chance criada

4,9 recuperação de bola

0,4 recuperação de bola no ataque

1,8 desarme

1,9 cortes

1,6 drible executado

0,9 drible sofrido

0,5 falta cometida

0,3 falta sofrida

0 pênalti cometido (total)

44% de vitórias em duelos aéreos

Marcos Rocha

1 jogo

0 finalizações

40 ações com a bola por jogo

0 grandes chances criadas

2 recuperações de bola

1 recuperações de bola no ataque

1 desarmes

0 cortes

1 drible executado

0 drible sofrido

0 falta cometida

0 falta sofrida

0 pênalti cometido (total)

0%* de vitórias em duelos aéreos

Não disputou nenhuma bola pelo alto

João Pedro

4 jogos

0 finalização

30,5 ações com a bola

0 grande chance criada

1,3 recuperação de bola

0 recuperação de bola no ataque

0,8 desarme

1,3 cortes

0,5 drible executado

0 drible sofrido

1 falta cometida

0,3 falta sofrida

0 pênalti cometido (total)

0% de vitórias em duelos aéreos

Não disputou nenhuma bola pelo alto