Três características diferentes e uma dúvida: quem deve ser o lateral-direito do Grêmio?

Setembro de 2025. Substituído sob retumbantes vaias no jogo contra o Vitória, Pavon senta no banco de reservas, esconde o rosto e chora. Março de 2026. O argentino passa a ser aplaudido, inclusive, em partida contra o Vitória. Ainda março de 2026. O argentino tropeça e cai no lance do primeiro gol do Vasco na derrota por 2 a 1. A oscilação representa a vida dos últimos laterais-direitos gremistas.
Se uma reviravolta não acontecer nos próximos dias, o titular da lateral direita gremista seguirá como uma improvisação. Sem agradar no ataque, Pavon foi deslocado para o lado direito da defesa, desbancando Marcos Rocha e João Pedro. O lance em São Januário frisou que o argentino não é oriundo da posição.
— O Pavon vai acertar e vai errar. Ele tem muito mais acertos que erros. Porém, quando se falha lá atrás quase sempre compromete com gols. Não é culpa dele, pois está improvisado tentando fazer o melhor — ressalta Patrício, ex-lateral-direito gremista.
A intensidade e a verve ofensiva do jogador fazem com que ele seja o mais participativo entre os jogadores da posição. Dos três, é o que mais toca na bola durante as partidas, de acordo com a plataforma SofaScore. A voluntariedade dele o coloca na frente da disputa por um lugar no time.
— O Pavon é o que está melhor se encaixando no esquema do Luís Castro porque ele é voluntarioso, com muita vontade. Sem dúvida, a gente sabe que falta qualidade, em especial de marcação — pondera Raul, lateral-direito do Grêmio nos anos 1990.
Os concorrentes
João Pedro vive o estranho caso do jogador que está há quatro temporadas no clube sem se firmar. Lesões e outros problemas físicos colaboraram para o entra e sai no time gremista.
Nos jogos do Brasileirão, ele foi o segundo lateral-direito mais utilizado por Castro. Porém, repetiu o padrão de outras temporadas, como ressalta Raul.
— O João Pedro tem muita força, mas também tem jogo que vai bem, depois ele some. O Grêmio tentou com o Marcos Rocha, jogador experiente, mas fisicamente não estava na plenitude para jogar vários jogos — compara.
Marcos Rocha foi contratado em um momento delicado. No segundo semestre do ano passado, a direção trouxe jogadores experientes para encorpar a campanha no Brasileirão e evitar qualquer risco de rebaixamento. Funcionou.
Neste ano, nem tanto. Apesar da alta rotatividade na linha defensiva gremista — apenas Marlon era titular absoluto —, o ex-jogador do Palmeiras teve pouco tempo em campo. No Brasileirão, atuou apenas uma vez.
Com 37 anos, ele não conta o vigor de outrora. Desde os tempos de Palmeiras se tornou um lateral base, mais fixo nas lidas defensivas. Muitas vezes como um terceiro zagueiro. Seria a versão oposta de Pavon. Com duas características distintas, surge uma sugestão.
— Fora de casa eu usaria o Marcos Rocha, é mais marcador. Em casa, sim, poderia usar mais com Pavon, mas com alguém sempre esperto nas coberturas — avalia Patrício.
Não há movimentações para o Grêmio contratar um lateral nesta e na próxima janelas de transferências.
Os números do trio*
Pavon
- 8 jogos
- 0,6 finalização
- 55,8 ações com a bola
- 1 grande chance criada
- 4,9 recuperação de bola
- 0,4 recuperação de bola no ataque
- 1,8 desarme
- 1,9 cortes
- 1,6 drible executado
- 0,9 drible sofrido
- 0,5 falta cometida
- 0,3 falta sofrida
- 0 pênalti cometido (total)
- 44% de vitórias em duelos aéreos
Marcos Rocha
- 1 jogo
- 0 finalizações
- 40 ações com a bola por jogo
- 0 grandes chances criadas
- 2 recuperações de bola
- 1 recuperações de bola no ataque
- 1 desarmes
- 0 cortes
- 1 drible executado
- 0 drible sofrido
- 0 falta cometida
- 0 falta sofrida
- 0 pênalti cometido (total)
- 0%* de vitórias em duelos aéreos
Não disputou nenhuma bola pelo alto
João Pedro
- 4 jogos
- 0 finalização
- 30,5 ações com a bola
- 0 grande chance criada
- 1,3 recuperação de bola
- 0 recuperação de bola no ataque
- 0,8 desarme
- 1,3 cortes
- 0,5 drible executado
- 0 drible sofrido
- 1 falta cometida
- 0,3 falta sofrida
- 0 pênalti cometido (total)
- 0% de vitórias em duelos aéreos
Não disputou nenhuma bola pelo alto
*Jogos pelo Brasileirão, com dados da SofaScore