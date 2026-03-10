Treino do Grêmio após o título do Gauchão teve presença ilustre

— Uma instituição não tem resultados apenas pelos jogadores e pela comissão. Tem uma torcida que está presente, apoiando a tudo e a todos na hora do jogo. É muito importante antes da partida o profissionalismo diário de todos aqui no CT, para que as coisas aconteçam. A fotografia representa o reconhecimento desse trabalho no dia a dia de todas as pessoas que prestigiam um clube de tão grande dimensão como é o Grêmio. A foto tem sentido de união, de uma força positiva que emerge de um grupo — declarou o técnico Luís Castro ao site oficial do Grêmio.