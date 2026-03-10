Treino do Grêmio após o título do Gauchão teve presença ilustre

A reapresentação dos jogadores do Grêmio após a conquista do título do Campeonato Gaúcho contou com uma presença especial no gramado 2 do CT Luiz Carvalho. A taça conquistada no último domingo (8) roubou a cena.
Jogadores, comissão técnica, dirigentes e funcionários do clube aproveitaram a presença do troféu para a realização de uma foto oficial que simboliza a conquista do 44º título gaúcho da história gremista.
Momentos antes da foto, o técnico Luís Castro fez questão de convocar os funcionários que realizam a manutenção do CT para participarem do registro oficial ao lado dos campeões estaduais.
— Uma instituição não tem resultados apenas pelos jogadores e pela comissão. Tem uma torcida que está presente, apoiando a tudo e a todos na hora do jogo. É muito importante antes da partida o profissionalismo diário de todos aqui no CT, para que as coisas aconteçam. A fotografia representa o reconhecimento desse trabalho no dia a dia de todas as pessoas que prestigiam um clube de tão grande dimensão como é o Grêmio. A foto tem sentido de união, de uma força positiva que emerge de um grupo — declarou o técnico Luís Castro ao site oficial do Grêmio.
Foco no Bragantino
A foto ocorreu antes do início do treino. Após o registro, o treinador deu início à primeira atividade visando o confronto diante do Bragantino, marcado para quinta-feira (12), na Arena do Grêmio, pelo Brasileirão.