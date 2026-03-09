Grêmio

Noite de comemoração
Notícia

Torcida do Grêmio toma ruas de Porto Alegre para celebrar título do Gauchão; veja como foi a festa

Centenas de gremistas tomaram bairros como o Centro Histórico, Cidade Baixa e Rio Branco para celebrar a conquista 

Leo Bender*

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