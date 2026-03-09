Torcida do Grêmio toma ruas de Porto Alegre para celebrar título do Gauchão; veja como foi a festa

Rua Coronel Fernando Machado foi um grande ponto de festa dos gremistas. Leonardo Bender / Agência RBS

Porto Alegre virou azul, preto e branco na noite deste domingo (8). Entre bandeiras, buzinaços e gritos de “É, campeão!”, centenas de torcedores do Grêmio tomaram as ruas de bairros como o Centro Histórico, Cidade Baixa e Rio Branco na Capital para celebrar a conquista do Campeonato Gaúcho de 2026.

O encontro de gremistas em frente ao Brechó do Futebol, na Rua Coronel Fernando Machado, em um grande ponto de festa, com abraços entre desconhecidos, fogos de artifício e cânticos que ecoavam por prédios e ruas.

A comemoração começou ainda durante o jogo disputado no Beira-Rio. Com a vantagem construída no jogo de ida, quando o Grêmio venceu por 3 a 0 na Arena, muitos torcedores acompanhavam os minutos finais já em clima de expectativa pelo título. O empate em 1 a 1 confirmou a conquista tricolor, fechando o placar agregado em 4 a 1.

Ao longo da partida, o clima no local também reunia alguns torcedores do Inter. De forma amistosa e um tanto tímida, eles acompanhavam o segundo tempo da decisão junto a gremistas em bares e nas calçadas da região. À medida que o título do Grêmio se desenhava, os colorados passaram a se dispersar do local, enquanto a festa tricolor crescia.

Nem mesmo o gol de pênalti de Alan Patrick no segundo tempo esfriou o clima entre os gremistas que acompanhavam a decisão. Após o Inter descontar, a reação foi imediata: os torcedores passaram a cantar ainda mais alto, confiantes na vantagem construída no primeiro jogo da final.

Após os 40 minutos da etapa final, a tensão deu lugar à certeza. Em coro, a torcida começou a gritar “É, campeão”, antecipando a comemoração que tomaria as ruas após o apito final.

Pausa no trabalho para comemorar

Motoboy, Guilherme deu uma pausa no trabalho para acompanhar o segundo tempo do Gre-Nal. Leonardo Bender / Agência RBS

Entre os gremistas que acompanharam a decisão no Centro estava o motoboy Guilherme, 42 anos, que interrompeu as entregas para assistir ao segundo tempo da final:

— Parei de fazer as entregas para dar uma olhada no jogo e torcer para o meu time — contou à reportagem de Zero Hora.

A pausa no trabalho valeu a pena. Com sua mochila nas costas, ele comemorou o título:

— O sentimento é o melhor possível. Era tudo que eu queria: ganhar deles na casa deles. Agora eu posso voltar ao trabalho (risos).

Logo depois do término da partida, a celebração ganhou força. Ainda mais torcedores chegaram a pé, de carro e de moto, vestindo camisas do clube e carregando bandeiras. O coro de “Campeão!” e “Grêmio, Grêmio!” se repetia em ondas, enquanto foguetes estouravam no céu, carros buzinavam e celulares registravam cada momento da festa.

Erickson Vieira, 35 anos, acompanhou o jogo nas ruas do Centro ao lado de amigos:

— Sou apaixonado pelo Grêmio desde que nasci. Hoje foi demais. Ganhar deles lá dentro (no Beira-Rio). A gente já sabia que ia ganhar, mas a felicidade é sempre a mesma — afirmou.

Lucas de Oliveira, 25 anos, começou assistindo à partida em casa, mas mudou de ideia durante o jogo.

— Vi o primeiro tempo em casa, mas depois pensei: vamos tomar um trago e ir para onde está a festa Agora é pegar esses quatro gols, multiplicar por cem e investir em trago. O domingo vai ser pouco pra comemorar — brincou.

Veja a festa da torcida do Grêmio no Centro de Porto Alegre