Grêmio terá 2 mil torcedores no Beira-Rio no domingo (8). André Ávila / Agencia RBS

Os torcedores do Grêmio esgotaram rapidamente os 2 mil ingressos destinados à torcida visitante no Gre-Nal deste domingo (8), no Beira-Rio, válido pelo jogo de volta da final do Gauchão.

As vendas, exclusivas para sócios, tiveram início às 16h e, em menos de uma hora, todos os bilhetes foram adquiridos.

A carga de 2 mil ingressos é igual à destinada à torcida do Inter no Gre-Nal do jogo de ida, no último domingo (1º), na Arena, conforme os limites de segurança definidos pela Brigada Militar.

O clássico de domingo (8) está marcado para as 18h, no Beira-Rio. Como venceu o jogo de ida por 3 a 0, o Tricolor pode perder por até dois gols de diferença que ainda assim garante o título gaúcho. Em caso de derrota por três gols, o confronto será definido nos pênaltis.