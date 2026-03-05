Torcedores do Grêmio reclamam de instabilidade em site para compra de ingressos para o Gre-Nal 451

Grêmio terá 2 mil torcedores no Beira-Rio. André Ávila / Agencia RBS

A torcida gremista não demorou para esgotar os 2 mil ingressos destinados ao setor visitante para o Gre-Nal 451. O jogo da volta da final do Gauchão será disputado neste domingo (8), às 18h, no Beira-Rio. Na ida, o Tricolor venceu por 3 a 0, na Arena.

A venda abriu às 16h. Mesmo antes de chegar ao fim, muitos torcedores do Grêmio reclamaram de instabilidade no site para comprar as entradas.

Entre os relatos, muitos alegaram que o sistema estava lento antes das 16h. Depois, o site caiu do ar, o que impediu que alguns torcedores conseguissem acessar ao sistema.

Em contato com a reportagem, o Grêmio informou que a instabilidade no portal aconteceu por conta do alto número de acessos. O clube ainda comunicou que todas as entradas foram compradas em menos de 30 minutos.

Além dos 2 mil gremistas, o Inter espera receber 45 mil torcedores no clássico. No primeiro turno, quando o Colorado venceu por 4 a 2, o Beira-Rio contou com 32,4 mil pessoas. Já na primeira partida da final, na Arena, foram registrados 50.166 torcedores.