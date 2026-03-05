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Torcedor gremista, qual o sentimento após a goleada por 3 a 0 na Arena? Vote na enquete

Com a vitória por 3 a 0 na ida da final do Gauchão, Grêmio pode perder por até dois gols no Beira-Rio para ser campeão

Zero Hora

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