Estadual será decidido no Beira-Rio neste domingo (8). André Ávila / Agencia RBS

O Grêmio abriu uma boa vantagem sobre o Inter na final do Gauchão 2026. No Gre-Nal da ida, na Arena, venceu por 3 a 0.

Com o resultado conquistado em casa, o time de Luís Castro poderá perder por até dois gols de diferença no Beira-Rio, no domingo (8), para conquistar o título do Estadual. Caso o Inter vença por três gols de saldo, a decisão vai para os pênaltis.

Desde a vantagem conquistada em casa, os discursos entre torcedores são diversos: para alguns, o título está decidido, mas para outros tantos, a decisão ainda está em aberto. Mas e você, torcedor gremista, qual o sentimento após a goleada por 3 a 0 na Arena? Vote na enquete abaixo.

Torcedor gremista, qual o sentimento após a goleada por 3 a 0 na Arena?