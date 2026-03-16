Titular na Chapecoense, volante emprestado pelo Grêmio será desfalque da equipe catarinense

Rafael Bressan / ACF,Divulgação

O técnico Gilmar Dalpozzo tem ao menos um desfalque importante para o confronto com o Grêmio, nesta segunda-feira (16), na Arena Condá. O volante Camilo não poderá estar em campo defendendo a equipe catarinense.

Camilo foi emprestado pelo Tricolor à Chapecoense no início desta temporada. O contrato prevê que o jogador só pode atuar contra o Grêmio mediante pagamento de R$ 1 milhão para o Tricolor.

A ausência de Camilo é lamentada pelos torcedores e pela imprensa local. O volante é tratado como peça fundamental na engrenagem do meio-campo da equipe catarinense, atuando em todas as partidas da equipe até agora no Brasileirão. A tendência é de que Higor Meritão ocupe a vaga.

Aos 27 anos, Camilo foi emprestado pelo Grêmio até dezembro de 2026 com passe fixado. O vínculo com o Tricolor gaúcho se estende ainda até dezembro de 2027. Ou seja, ele poderia retornar a Porto Alegre na próxima temporada.

Provável Chapecoense

Um provável time da Chapecoense tem: Léo Vieira; Victor Caetano, Bruno Leonardo, Eduardo Doma, Everton e Walter Clar; Higor Meritão, Rafael Carvalheira e Jean Carlos (Giovanni Augusto); Marcinho (Ítalo) e Bolasie.