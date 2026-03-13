Titular do Grêmio deixa o campo com dores após partida contra o Bragantino

Gustavo Martins deixou o campo com dores. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O empate contra o Bragantino não foi o resultado que o torcedor do Grêmio esperava para a partida desta quinta-feira (12) pelo Brasileirão. Contudo, o técnico Luís Castro pode ganhar outra dor de cabeça.

Após o apito final, no momento em que os jogadores das duas equipes se cumprimentam, o zagueiro Gustavo Martins foi direto ao banco de reservas e manifestou estar com dores. Ainda não se sabe a gravidade da lesão do jogador.

Gustavo Martins foi titular mais uma vez ao lado de Viery. O jogador esteve em campo os 90 minutos.

Para a partida da quinta rodada da competição, o Grêmio já não pôde contar com o volante Arthur, que teve uma lesão muscular grau 1 no músculo posterior da coxa esquerda. Amuzu foi outro desfalque, já que acompanhou o nascimento da filha e não esteve em campo.

O Tricolor volta a atuar na segunda-feira (16) para enfrentar a Chapecoense, na Arena Condá, em Chapecó. O Grêmio ocupa a nona colocação do Campeonato Brasileiro com sete pontos.