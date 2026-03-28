Noriega teve a grande chance de gol dos peruanos no primeiro tempo. JULIEN DE ROSA / AFP

Erick Noriega começou como titular na "Era Mano Menezes" na seleção peruana. O Peru foi derrotado por Senegal por 2 a 0 na tarde de sábado (28) em amistoso disputado no Stade de France, em Paris e o jogador do Grêmio atuou até os 39 minutos do segundo tempo, quando foi substituído por Jesús Castillo, do Universitario.

O ex-técnico da dupla Gre-Nal escalou a seleção peruana em um 4-2-3-1, onde Noriega foi o volante pelo lado direito, fazendo parceria com Yotún, de passagem esquecível pelo Vasco. Os peruanos tiveram outro titular que atua no futebol brasileiro: o ponta direita Carrillo, do Corinthians.

A atuação

Como Senegal teve mais posse de bola durante toda a partida (60% a 40%, segundo o SofaScore), Noriega marcou bastante, embora as principais jogadas de ataque dos senegaleses fossem pelos lados do campo. Ainda assim, o gremista teve a grande chance peruana no jogo.

Aos 25 minutos do primeiro tempo, após pressionar a saída de bola de Senegal no campo de defesa, o volante interceptou um passe na frente da área e avançou até a meia-lua, finalizando por cima do gol. Foi o melhor momento da seleção na partida, mas logo depois Senegal retomou o controle e abriu o placar aos 40 minutos, com Nicolas Jackson.

Na segunda etapa, o jogo continuou a mesma coisa: Senegal com a bola, tentando criar e o Peru sem criatividade, apostando no contra-ataque e nos lançamentos longos. Aos oito minutos, um passe desviado por Vélez virou assistência para Sarr ampliar o marcador. Noriega foi substituído aos 39 minutos por Jesús Castillo.

Os números de Noriega

Segundo dados do SofaScore, Noriega teve 30 passes certos (83% de aproveitamento), sendo apenas dez no campo adversário e 20 na defesa, mostrando as limitações ofensivas do Peru.

O volante acertou apenas um dos três lançamentos que tentou (33% de aproveitamento). Foram 43 ações com a bola, três desarmes e cinco duelos pelo chão vencidos. Ele recuperou sete bolas e cometeu duas faltas. O volante ficou com a nota 6.8 no SofaScore.