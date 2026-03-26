Tetê ou Enamorado? Os números dos atacantes que brigam por titularidade no Grêmio

A principal dúvida no time do Grêmio para enfrentar o Palmeiras, na quinta (2), é na ponta direita. A disputa entre Tetê e Enamorado segue aberta.

Ambos chegaram no início do ano, mas só o brasileiro veio com o status de titular. E assim foi até o Gre-Nal da ida da final do Gauchão, em 1º de março, quando o colombiano iniciou a partida. Desde então, quando os dois estiveram disponíveis, Enamorado foi titular em três jogos e Tetê em dois.