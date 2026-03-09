“Terá um longo ano pela frente”: veja as opiniões e os desabafos dos jogadores do Grêmio após o título

Grêmio havia vencido a partida de ida por 3 a 0, na Arena. André Ávila / Agência RBS

Não faltou motivo para os gremistas comemorarem neste domingo (8). Dentro do Beira-Rio, o Grêmio empatou com o Inter e conquistou o Gauchão pela 44ª vez em sua história.

Assim como os torcedores — 2 mil no estádio e outros milhões espalhados pelo mundo — os jogadores também festejaram muito após o apito final. A comemoração não deve parar neste domingo.

Além da manifestação de Luís Castro, o coordenador técnico Felipão também fez elogios ao time gremista e projetou um bom ano para a equipe, que ainda terá Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana para disputar.

Entre os jogadores, Arthur, Kannemann, Gustavo Martins, Tetê e Marlon também conversaram com a equipe da Rádio Gaúcha depois da partida. Confira as falas abaixo:

Arthur

— Ninguém ganha nada sozinho, a gente construiu um grupo muito forte. Todos são vitoriosos e merecedores desse título.

— Isso (renovação com o Grêmio) não depende muito da gente. Todo mundo sabe da vontade que eu tenho de continuar no Grêmio, mas isso é papo para outra hora. O que a gente pode fazer, estamos tentando fazer.

Kannemann

— Eu sempre ajudo o clube, às vezes dentro do gramado, às vezes fora. Estou preparado para quando precisarem. Faz 10 anos que estou aqui, se eu não pensar no Grêmio, quem vai pensar?

Gustavo Martins

— Eu e o Viery somos jogadores da base, a gente tem identificação com o clube, sabe o tamanho, que o clube entra em todas as competições para ganhar.

— Quem diria que o momento da minha sequência seria em uma final, nos jogos que são tão difíceis. Então, eu só tenho a agradecer. E que eu possa estar sempre contribuindo para quando tiver oportunidade, quando tiver sequência, eu agarrar da melhor forma.

Tetê

— Primeiro título com a camisa do Grêmio. Tenho certeza que esse será o primeiro de muitos pra todos nós.

— Estou muito feliz de estar no Grêmio, de retornar à minha casa, onde fui muito feliz. Eu devo muito ao Grêmio, e todo mundo sabe do esforço que fiz para estar aqui hoje, porque o Grêmio é maior, o Grêmio é grande.

Marlon

— Esse título coroou o nosso início de trabalho, há muita coisa para acontecer ainda. O Grêmio não é o melhor time do mundo porque ganhou o Gauchão, e o nosso rival não é o pior porque perdeu. A gente tem que ter ciência disso também, terá um longo ano pela frente.

— Quando acabou, eu só queria abraçar o Kannemann, porque eu vi ele ganhar títulos várias vezes e eu estava do lado dele. Esse tipo de gente que está acostumado a vencer nos inspira muito e traz energias boas também.

Carlos Vinícius