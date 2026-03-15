Técnico do Grêmio vê jovem da base com potencial para ser "novo Arthur"

Tiago foi utulizado por Luís Castro em algumas rodadas do Gauchão. (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

A utilização de jovens da categoria de base é um dos pilares do trabalho de Luís Castro no Grêmio. Entre os nomes que surgiram durante o Gauchão, o de Tiago foi um dos que chamaram a atenção. Apesar de ter perdido espaço, o atleta de 18 anos é visto como promissor e com semelhanças ao perfil de Arthur.

A comparação foi feita pelo próprio comandante gremista em entrevista exclusiva a Zero Hora. O português foi questionado sobre o contexto em que está o meia e como ele é visto na briga pela titularidade neste setor do campo.

— Há contextos facilitadores e há contextos difíceis. Eu quis ver até onde ele ia em contextos mais difíceis. Ele manifestou uma ou outra dificuldade que estamos trabalhando e irá reaparecer no momento certo. Agora, não podemos expor os jogadores que não estão preparados para determinadas dimensões, em prejuízo deles e da equipe. Enquanto ele se prepara de uma determinada forma, o Mec foi de outra, o Viery foi de outra, em função das características de cada um — apontou Luís Castro, que ainda seguiu:

— Olho para o Tiago e penso: "Ele, de uma forma muito imediata, sem uma reflexão profunda, talvez quando tiver os seus 22 ou 23 seja um Arthur. Um jogador que marca, passa, resiste, lê bem o caminho para dar a bola, tem técnica para aguardar sem ser desarmado." Portanto, todos têm os seus timings.

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Durante este início de temporada, Tiago foi utilizado em cinco partidas e deu uma assistência no Gauchão. Na maioria das vezes, chegou a atuar ao lado de Arthur. Diante do Juventude, na primeira fase, foi substituído pelo próprio camisa 8.

A partir da lesão de Arthur, Tiago torna-se uma opção. No entanto, neste momento, vê à frente a concorrência com Nardoni, que fez sua estreia contra o Bragantino e deve seguir entre os titulares para a partida contra a Chapecoense.

Convocação

Nesta última semana, Tiago foi convocado para a Seleção sub-20. Ele irá participar dos dois amistosos contra o Paraguai, que serão disputados no Brasil. As partidas estão agendadas para os dias 28 e 30 de março. A apresentação do grupo está marcada para o dia 23, em São Paulo.



