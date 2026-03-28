Técnica valoriza estratégia do Grêmio em vitória sobre o Inter: "Segundo tempo foi todo nosso"

O Grêmio venceu a primeira partida no Brasileirão Feminino. Na tarde deste sábado (28), as Mosqueteiras superaram o Inter por 2 a 1, com gols de Camila Pini e Brenda Woch.
Depois de encontrar muitas dificuldades no primeiro tempo, o Tricolor voltou melhor na etapa final e conquistou os três pontos na competição nacional.
— Primeiro tempo foi muito ruim. Fugimos um pouco da nossa característica, que é nos defendermos bem. No intervalo, conseguimos trazer uma maior segurança defensiva. Ficamos felizes com o resultado. Poderíamos ter saído com um 3 a 1. O segundo tempo foi todo nosso — destacou a técnica Jéssica de Lima.
Esse foi o segundo jogo da treinadora à frente da equipe. Na estreia, o time gremista empatou em 0 a 0 com a Ferroviária. Com os quatro pontos conquistados nas duas últimas rodadas, as Mosqueteiras se afastaram da zona do rebaixamento.
— (A recuperação) Mostra a grandeza das atletas. Tivemos pouco tempo para assimilar (o momento ruim). É recuperar a confiança. Isso facilita o andamento na competição — pontuou a treinadora.
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Estreia em clássico
com gol da vitória
O gol da vitória gremista foi marcado por Brenda Woch, estreante em Gre-Nais, que foi a campo no segundo tempo. Ao final do clássico, ela valorizou o resultado obtido diante do Inter.
— Muito feliz pela vitória, principalmente por ter ajudado com o gol. É uma vitória de todo o grupo, que é resiliente. Poder ajudar em um Gre-Nal, com os três pontos, é muito importante para a gente — ressaltou Brenda.
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