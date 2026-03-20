Sul-Americana tem dias e horários definidos: veja quando o Grêmio joga

O Grêmio já conhece seu percurso na Sul-Americana. O Tricolor está no Grupo F, ao lado de o Palestino (CHI), Montevideo City Torque (URU) e Deportivo Riestra (ARG).
A estreia do Tricolor será contra o Montevideo City Torque no dia 8 de abril, às 21h30min. A partida ocorre no Estádio Centenario, na capital uruguaia. O reencontro da torcida com a competição continental ocorre já na segunda rodada, contra o Deportivo Riestra, na Arena.
Apenas o primeiro classificado de cada grupo avança para as oitavas da Sul-Americana. Os segundos enfrentam os terceiros dos grupos da Libertadores, definidos por sorteio, em um Playoff.
Jogos do Grêmio na Sul-Americana
- 8 de abril, às 21h30: Montevideo City Torque x Grêmio (Centenario Montevideo)
- 14 de abril, às 19h: Grêmio x Deportivo Riestra (Arena)
- 29 de abril, às 21h30min: Palestino x Grêmio (estádio a definir)
- 5 de maio, às 19h: Deportivo Riestra x Grêmio (Estádio Pedro Bidegain)
- 20 de maio, às 21h: Grêmio x Palestino (Arena)
- 26 de maio, às 19h: Grêmio x Montevideo City Torque (Arena)
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok 📲