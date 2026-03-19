Sorteio define adversários do Grêmio e de outros brasileiros na Sul-Americana; veja os grupos 

O Grêmio conheceu seus três primeiros adversários na Copa Sul-Americana. O sorteio foi realizado na noite desta quinta-feira (19), na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai.
Cabeça de chave, o Grêmio estava no pote 1, e foi para o Grupo F. Com o Tricolor estão, ainda, o Palestino (CHI), Montevideo City Torque (URU) e Deportivo Riestra (ARG).
Apenas o primeiro classificado de cada grupo avança para as oitavas da Sul-Americana. Os segundos enfrentam os terceiros dos grupos da Libertadores, definidos por sorteio.
Além do Grêmio, outros seis brasileiros disputam a competição. São eles o Atlético-MG, Botafogo, Bragantino, Santos, São Paulo e Vasco.
O caminho mais complicado, teoricamente, é o do Bragantino. O time de Bragança Paulista vai enfrentar o tradicional River Plate e o Blooming, da Bolívia.
Em compensação, outros têm a vida um pouco mais tranquila. O Atlético-MG, por exemplo, terá adversários de pouca tradição em competições continentais.
Veja todos os grupos da Sul-Americana
Grupo A
- América de Cali (COL)
- Tigre (ARG)
- Macará (EQU)
- Alianza Atlético (PER)
Grupo B
- Atlético-MG
- Cienciano (PER)
- Puerto Cabello (VEN)
- Juventud (URU)
Grupo C
- São Paulo
- Millonarios (COL)
- Boston River (URU)
- O'Higgins (CHI)
Grupo D
- Santos
- San Lorenzo (ARG)
- Deportivo Cuenca (EQU)
- Recoleta (PAR)
Grupo E
- Racing (ARG)
- Caracas (VEN)
- Independiente Petrolero (BOL)
- Botafogo
Grupo F
- Grêmio
- Palestino (CHI)
- Montevideo City Torque (URU)
- Deportivo Riestra (ARG)
Grupo G
- Olimpia (PAR)
- Vasco
- Audax Italiano (CHI)
- Barracas Central (ARG)
Grupo H
- River Plate (ARG)
- Bragantino
- Blooming (BOL)
- Carabobo (VEN)
Calendário de jogos do Grêmio no grupo F (datas-base)
- 7, 8 ou 9/4 - Montevideo City Torque (fora)
- 14, 15 ou 16/4 - Deportivo Riestra (casa)
- 28, 29 ou 30/4 - Palestino (fora)
- 5, 6 ou 7/5 - Deportivo Riestra (fora)
- 19, 20 ou 21/5 - Palestino (casa)
- 26, 27 ou 28/5 - Montevideo City Torque (casa)