Sorteio da Sul-Americana hoje: potes, horários e onde assistir

O sorteio da fase de grupos da Sul-Americana 2026 ocorre nesta quinta-feira (19), às 20h, em Luque, no Paraguai, sede da Conmebol. Os 32 times estão definidos, e o Brasil terá sete equipes na disputa.
Atlético-MG, São Paulo, Grêmio, Santos, Bragantino, Vasco e Botafogo, que foi eliminado na pré-Libertadores pelo Barcelona-EQU. O sorteio será transmitido pela ESPN (TV fechada e YouTube) e no Disney+.
A fase de grupos começa no dia 7 de abril e está prevista para terminar em 28 de maio. A grande final da Sul-Americana está marcada para 21 de novembro, em Barranquilla, na Colômbia.
Potes do sorteio da Sul-Americana 2026
Pote 1
- River Plate (Argentina)
- Atlético-MG
- São Paulo
- Racing (Argentina)
- Grêmio
- Olimpia (Paraguai)
- Santos
- América de Cali (Colômbia)
Pote 2
- San Lorenzo (Argentina)
- Bragantino
- Palestino (Chile)
- Millonarios (Colômbia)
- Caracas (Venezuela)
- Vasco
- Cienciano (Peru)
- Tigre (Argentina)
Pote 3
- Audax Italiano (Chile)
- Blooming (Bolívia)
- Academia Puerto Cabello (Venezuela)
- Boston River (Uruguai)
- Montevideo City Torque (Uruguai)
- Deportivo Cuenca (Equador)
- Independiente Petrolero (Bolívia)
- Macará (Equador)
Pote 4
- Alianza Atlético (Peru)
- Barracas Central (Argentina)
- Deportivo Riestra (Argentina)
- Recoleta (Paraguai)
- Botafogo
- Carabobo (Venezuela)
- O’Higgins (Chile)
- Juventud de Las Piedras (Uruguai)
