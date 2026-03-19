DANIEL DUARTE / AFP

O Grêmio conheceu os primeiros adversários da Copa Sul-Americana. O sorteio ocorreu na noite desta quinta-feira (19), em Luque, na sede da Conmebol, no Paraguai.

O Tricolor está no Grupo F, ao lado de Palestino (Chile), Montevideo City Torque (Uruguai) e Deportivo Riestra (Argentina).

A definição dos adversários foi comentada pelo treinador Luís Castro e dirigentes. A fase de grupos da competição começa no dia 7 de abril.

Calendário de jogos do Grêmio

7, 8 ou /4 - Montevideo City Torque (fora)

14, 15 ou 16/4 - Deportivo Riestra (casa)

28, 29 ou 30/4 - Palestino (fora)

5, 6 ou 7/5 - Deportivo Riestra (fora)

19, 20 e 21/5 - Palestino (casa)

26, 27 ou 28/5 - Montevideo City Torque (casa)

Acompanhe os desdobramentos do sorteio:

Grupos da Sul-Americana 2026

Grupo A

América de Cali (Colômbia)

Tigre-ARG

Macará-EQU

Alianza Atlético-PER

Grupo B

Atlético-MG

Cienciano-PER

Puerto Cabello-VEN

Juventud-URU

Grupo C

São Paulo

Millionarios-COL

Boston River-URU

O'Higgins-CHI

Grupo D

Santos

San Lorenzo-ARG

Cuenca-EQU

Grupo E

Racing (Argentina)

Caracas-VEN

Independiente-BOL

Botafogo

Grupo F

Grêmio

Palestino-CHI

Montevideo City Torque-URU

Deportivo Riestra-ARG

Grupo G

Olimpia (Paraguai)

Vasco

Audax Italiano-CHI

Barracas Central-ARG

Grupo H

River Plate (Argentina)

Bragantino

Blooming-BOL

Carabobo-VEN