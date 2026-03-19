O Grêmio conheceu os primeiros adversários da Copa Sul-Americana. O sorteio ocorreu na noite desta quinta-feira (19), em Luque, na sede da Conmebol, no Paraguai.
O Tricolor está no Grupo F, ao lado de Palestino (Chile), Montevideo City Torque (Uruguai) e Deportivo Riestra (Argentina).
A definição dos adversários foi comentada pelo treinador Luís Castro e dirigentes. A fase de grupos da competição começa no dia 7 de abril.
Calendário de jogos do Grêmio
- 7, 8 ou /4 - Montevideo City Torque (fora)
- 14, 15 ou 16/4 - Deportivo Riestra (casa)
- 28, 29 ou 30/4 - Palestino (fora)
- 5, 6 ou 7/5 - Deportivo Riestra (fora)
- 19, 20 e 21/5 - Palestino (casa)
- 26, 27 ou 28/5 - Montevideo City Torque (casa)
Acompanhe os desdobramentos do sorteio:
Grupos da Sul-Americana 2026
Grupo A
- América de Cali (Colômbia)
- Tigre-ARG
- Macará-EQU
- Alianza Atlético-PER
Grupo B
- Atlético-MG
- Cienciano-PER
- Puerto Cabello-VEN
- Juventud-URU
Grupo C
- São Paulo
- Millionarios-COL
- Boston River-URU
- O'Higgins-CHI
Grupo D
- Santos
- San Lorenzo-ARG
- Cuenca-EQU
Grupo E
- Racing (Argentina)
- Caracas-VEN
- Independiente-BOL
- Botafogo
Grupo F
- Grêmio
- Palestino-CHI
- Montevideo City Torque-URU
- Deportivo Riestra-ARG
Grupo G
- Olimpia (Paraguai)
- Vasco
- Audax Italiano-CHI
- Barracas Central-ARG
Grupo H
- River Plate (Argentina)
- Bragantino
- Blooming-BOL
- Carabobo-VEN
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