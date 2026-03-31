Selecionáveis reforçam delegação do Grêmio em São Paulo para o jogo contra o Palmeiras

Balbuena acusou desconforto em aquecimento pelo Paraguai. Divulgação / Seleção Paraguaia

O Grêmio viajará para São Paulo na tarde desta quarta (1º) desfalcado dos jogadores convocados na data Fifa. Mas isso não quer dizer que o quarteto estará de fora do jogo contra o Palmeiras, em Barueri.

Balbuena, Noriega, Tiago e Gabriel Mec se apresentarão no hotel que servirá de concentração na capital paulista. Assim, poderão integrar a delegação que viajará de ônibus até Barueri para o jogo das 21h30min de quinta-feira (2).

O defensor ainda precisará ser reavaliado, já que apresentou um desconforto muscular durante o aquecimento antes do primeiro amistoso do Paraguai, na vitória sobre a Grécia, em Atenas, na última sexta (27). Nesta terça (31), sequer foi utilizado na derrota de 2 a 1 para Marrocos, em Lens.

Noriega será reavaliado por conta do desgaste físico acumulado nos jogos com a seleção peruana. Depois de ter sido titular na derrota para Senegal, o volante ingressou no segundo tempo do empate por 2 a 2 com Honduras, em Madri.

Sub-20

Os outros dois reforços já estão em São Paulo, onde serviam à seleção sub-20 que enfrentou o Paraguai duas vezes. O último confronto se deu na tarde desta terça, no Estádio do Canindé.