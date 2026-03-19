Seis meses depois, atacante do Grêmio volta a ser relacionado e será opção contra o Vitória

Além da estreia do novo uniforme, o Grêmio terá outra atração contra o Vitória, nesta quinta (19), na Arena. O atacante Braithwaite, que sofreu uma ruptura no Tendão de Aquiles em setembro, foi relacionado e será opção para o técnico Luís Castro.
O atacante já treinava com o restante do elenco nas últimas semanas, mas o planejamento apontava o retorno no jogo com o time baiano. Diante da Chapecoense, o gramado sintético da Arena Condá impediu o regresso.
Braithwaite chegou ao Grêmio no segundo semestre de 2024 e ajudou o clube a se manter na Série A no Brasileirão daquele ano, com oito gols marcados. No ano passado, foi o artilheiro da equipe com 15 gols.
Veja os relacionados para encarar o Vitória
Goleiros
Weverton e Gabriel Grando;
Laterais
Pavon, Marcos Rocha, Marlon e Caio Paulista;
Zagueiros
Viery, Balbuena, Wagner Leonardo e Kannemann;
Volantes
Noriega, Nardoni, Dodi e Léo Pérez;
Meias
Monsalve e Willian;
Atacantes
Amuzu, André Henrique, Braithwaite, Carlos Vinícius, Enamorado, Gabriel Mec e Tetê.