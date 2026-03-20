Saiba qual foi a lesão sofrida por Marlon e por que há otimismo em relação ao tempo de recuperação

Lesão espantou os jogadores no gramado da Arena. Duda Fortes / Agencia RBS

Depois do susto, o Grêmio recebeu boas notícias nas primeiras avaliações de Marlon. O lateral fraturou o maléolo fibular, mas a tíbia não teve comprometimento detectado nos exames até o momento. É por isso que o prazo de recuperação do jogador é estimado no cenário mais otimista — cinco meses.

O pior cenário era se o jogador tivesse sofrida uma fratura bimaleolar, o medial da tíbia e o maléolo lateral da fíbula. A recuperação seria mais demorada neste caso.

Mas além da questão óssea, os médicos irão avaliar durante a cirurgia, marcada para a tarde desta sexta-feira (20), o grau das lesões ligamentares.

A gravidade da lesões nos ligamentos é um dos pontos que poderá abreviar ou atrasar o retorno aos gramados. Um cenário muito otimista prevê a volta aos treinos e competições em três meses. Um protocolo mais conservador prevê afastamento de até cinco meses.

— Estava com o pé em pronação, quando está mais caído para dentro. Teve uma rotação externa quando caiu. Provavelmente lesões ligamentares na parte medial. Esse tipo de lesão é considerado urgência ortopédica. Há o risco de lesões vascular ou nervosa. Precisa fixar o osso — comentou Marina Pires, pós-graduanda em medicina do exercício.

O ortopedista José Sanhudo, mesmo doutor que operou Braithwaite e Balbuena, será o responsável por executar o procedimento no lateral.

Marlon deve usar o robofoot, a bota para imobilizar o tornozelo, de quatro a seis semanas após a cirurgia. O jogador também deve iniciar nos próximos dias a fisioterapia.



