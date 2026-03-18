Saiba qual é a expectativa de público do Grêmio para jogo contra o Vitória

Clube espera cerca de 20 mil torcedores para o duelo desta quinta. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O Grêmio entra em campo nesta quinta-feira (19) diante do Vitória, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para tentar encerrar a recente sequência de empates na competição, contra Bragantino e Chapecoense, o clube projeta a presença de 20 mil torcedores nas arquibancadas da Arena.

Nas três partidas em casa pelo Brasileirão, o Grêmio levou cerca 54 mil torcedores ao estádio, com média de praticamente 18 mil por jogo.

Os ingressos para o duelo com o Vitória estão à venda no site do clube e variam entre R$ 20 e R$ 275, dependendo da modalidade e do setor nas arquibancadas.