Renato Portaluppi convoca torcida do Vasco para jogo contra o Grêmio: "Não vai ter lugar nem para mosquito"

Renato ainda não perdeu desde que retornou ao Vasco. Matheus Lima / Vasco da Gama/Divulgação

Embalado pelos bons resultados recentes — três jogos, duas vitórias e um empate —, o Vasco enfrentará o Grêmio no próximo domingo (22), às 16h, em São Januário.

Após a virada contra o Fluminense na última quarta-feira, o técnico Renato Portaluppi exaltou a força da torcida e convocou os torcedores para lotarem o estádio vascaíno na próxima rodada, contra o Tricolor.

— Depois do jogo, eu falei para eles que essa toda torcida que esteve no Maracanã, bem maior do que a do Fluminense, é graças a eles, pelo que fizeram nesses dois jogos. Disse que, domingo, não vai ter lugar para mosquito em São Januário, a torcida vai estar lá para apoiá-los. O torcedor está empolgado graças a eles — disse o treinador.