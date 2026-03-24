Remo negocia contratação de lateral-esquerdo que pertence ao Grêmio

Mayk foi pouco aproveitado no Grêmio. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O Remo está perto de concluir as negociações para a contratação do lateral-esquerdo Mayk. O atleta ainda pertence ao Grêmio, mas deve chegar em definitivo ao clube de Belém, no Pará.

Mesmo pertencendo ao Grêmio, os gaúchos não têm interesse no retorno do jogador de 26 anos, eleito o melhor lateral-esquerdo do Paulistão pelo Novorizontino. As tratativas estão em andamento, mas a conclusão ainda depende de alguns ajustes.

O vínculo de Mayk com o Tricolor se estende até dezembro deste ano e não será renovado. O lateral foi comprado em 2024, após se destacar pelo Guarani de Campinas.