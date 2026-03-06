Recuperado de lesão, Braithwaite comemora retorno aos treinos no Grêmio: "Falta pouco" 

Braithwaite havia rompido o tendão de Aquiles em setembro do ano passado. Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

A rotina de treinos com o grupo do Grêmio voltou a fazer parte do dia a dia de Braithwaite. Após quase seis meses afastado por conta de uma grave lesão no tendão de Aquiles, o atacante dinamarquês comemorou o retorno às atividades sem restrições no CT Luiz Carvalho e afirmou que está perto de voltar a atuar.

— É uma sensação incrível para mim. Faz muito tempo que estou sonhando com esse momento. Foi muito difícil ficar fora e não poder fazer o que amo. Mas agora estou aqui e estou muito feliz — disse em vídeo divulgado pelo Grêmio.

O atacante de 34 anos sofreu uma ruptura no tendão de Aquiles do pé esquerdo em setembro do ano passado, em derrota para o Mirassol, na Arena. Desde então, passou por cirurgia e iniciou um longo processo de recuperação, que envolveu fisioterapia e etapas progressivas de retorno aos treinos com bola.

Ainda em conteúdo disponibilizado pelo Grêmio, o coordenador científico de saúde e Performance do clube, Felipe Marques, explicou que a evolução do jogador foi considerada bastante positiva e ocorreu antes do prazo inicialmente projetado:

— Está sendo uma recuperação de muito sucesso. Observamos uma evolução muito favorável, tanto pelo sucesso da cirurgia quanto pela reabilitação e pela postura do atleta. Esses fatores somados produziram um resultado positivo. Ele já está treinando sem restrição nenhuma e antes do tempo previsto.

Batalha psicológica

Durante o período afastado, Braithwaite destacou que o desafio foi também psicológico, já que grande parte do trabalho de recuperação acontece de forma individual:

— É uma luta mental porque são muitas horas sozinho. Eu não me sentia parte da equipe, estava sempre trabalhando de fora. Foi um momento difícil.

Segundo Felipe Marques, o cuidado com a parte mental é fundamental no processo de retorno após lesões graves.

— O atleta está acostumado a treinar e jogar todos os dias. Quando isso muda, surgem dúvidas e inseguranças. Encontrar forças nesse momento ajuda a aderir melhor ao processo de recuperação — disse o médico gremista.

Quando retorna?

Mesmo liberado pelo departamento médico, Braithwaite ainda deve passar por um período de readaptação para recuperar ritmo de jogo antes de voltar a ser opção nas partidas. O próprio atacante reconhece que esse é o último passo antes do retorno aos gramados:

— Eu sei que falta pouco agora. Fisicamente estou bem, de cardio também. Mas faz tempo que não treino plenamente com o time e preciso disso. Quero jogar a 100% e é isso que estamos aguardando agora — afirmou.

A tendência é que o dinamarquês passe a ser alternativa para o técnico Luís Castro a partir do jogo contra o Bragantino, na próxima quinta-feira (12), pelo Brasileirão. Atualmente, Carlos Vinícius vive grande fase e ocupa a posição de titular no ataque gremista.

Veja o vídeo divulgado pelo Grêmio