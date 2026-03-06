Grêmio

Após seis meses
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Recuperado de lesão, Braithwaite comemora retorno aos treinos no Grêmio: "Falta pouco" 

Tendência é de que o dinamarquês passe a ser alternativa para Luís Castro na próxima semana 

Zero Hora

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