Reaproximação com Flamengo, linha de crédito e reunião no Rio: como o Grêmio trabalha a permanência na Libra

Presidente Odorico terá importante reunião na quarta-feira. Duda Fortes / Agencia RBS

O Grêmio terá uma decisão importante a ser tomada nos próximos dias. Após avaliar a possibilidade de deixar a Libra e migrar para a Forte Futebol União, fatos novos podem fazer com que a mudança não ocorra.

Nos últimos dias, uma tentativa de reaproximação entre Flamengo e Grêmio passou a ser considerada importante para que o Tricolor não deixe a Libra. Os dirigentes gremistas entendem que a presença do clube carioca na mesma liga é positiva, principalmente pelo potencial de aumento de receitas.

— O Grêmio fez um movimento porque entende que a Libra está deixando a desejar. Assumi dia 8 de dezembro e só fui chamado para pagar honorários e pagar multa. Ela não está estruturada de forma que os clubes cresçam. Fomos procurados por representantes da FFU para conversar. Entendemos que precisávamos avançar nessas conversas. No momento, isso movimentou os atores e estamos ouvindo os dois lados — revelou o presidente Odorico Roman ao programa "Bola nas Costas".

Reunião no Rio

Na próxima quarta (18), no Rio de Janeiro, o presidente Odorico Roman estará reunido com dirigentes da Libra e de outros clubes envolvidos, entre eles o Flamengo, em encontro no qual o modelo de negócio poderá sofrer alterações consideradas importantes para os cofres do Grêmio.

Uma dessas mudanças seria a entrada de uma linha de crédito proveniente do Banco Daycoval. A instituição financeira já negociou com a Libra no início de 2026, mas a oferta de antecipação de 5% das receitas de TV por 15 anos não foi aceita pelos clubes naquele momento.

Nesse período, o Grêmio teria recebido uma oferta na casa dos R$ 70 milhões como forma de antecipação das receitas de transmissão de seus jogos no Brasileirão, mas não houve acordo entre as partes.