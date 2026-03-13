Reapresentação do Grêmio tem retornos importantes de olho na Chapecoense

Luís Castro comandou treino na manhã desta sexta. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

Após o empate diante do Bragantino, os jogadores do Grêmio se reapresentaram na manhã desta sexta-feira (13) de olho no jogo contra a Chapecoense. Desfalques por conta de virose, Willian e Tetê estão recuperados. João Pedro e o zagueiro Luis Eduardo também estão de volta.

Os jogadores atingidos pelo surto de virose, que resultou em um quadro de dor de cabeça, diarreia e vômito, se apresentaram em boas condições para o treinamento e devem estar à disposição para o jogo diante da Chapecoense, na segunda-feira (16), na Arena Condá.

Com relação aos lesionados, João Pedro está recuperado da lesão muscular de grau 2 que o afastou dos últimos jogos. Outra opção no treino foi o zagueiro Luis Eduardo, que também está recuperado de lesão.

Por outro lado, Arthur e Gustavo Martins serão desfalques. O volante se recupera de lesão muscular, enquanto o zagueiro deixou o jogo contra o Bragantino sentindo dores e já passou por exames de imagem na manhã desta sexta-feira.