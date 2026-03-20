"Queremos ganhar a Sul-Americana": técnico e dirigente do Grêmio comentam o sorteio

Luís Castro falou sobre sorteio após partida na Arena. Duda Fortes / Agencia RBS

O sorteio da Copa Sul-Americana ocorreu ao mesmo tempo em que o Grêmio vencia o Vitória, nesta quinta (19), pelo Brasileirão. Após deixar o campo, o técnico Luís Castro e os jogadores tomaram conhecimento sobre os adversários do Tricolor na fase de grupos.

Cabeça de chave do Grupo F, o Grêmio terá Palestino (CHI), Montevideo City Torque (URU) e Deportivo Riestra (ARG) como adversários. O primeiro colocado da chave avança de forma direta às oitavas de final.

— No meu tempo, no Brasil, nunca deixei de dar importância para qualquer competição. Sei que vamos à Argentina e ao Uruguai, muito bom porque são distâncias curtas. Vamos ao Chile também. Parece um grupo interessante a nível de viagens. Queremos ganhar a Sul-Americana, ser primeiro na primeira fase e continuarmos e dar o melhor de nós na competição — afirmou Castro.

Só os primeiros de cada chave passam diretamente de fase. Os segundos colocados enfrentam os terceiros dos grupos da Libertadores, definidos por sorteio.

Viagens curtas

Presente no evento, o presidente Odorico Roman afirmou à Grêmio TV:

– Nesses campeonatos continentais, é importante ter uma boa logística. Conseguimos jogos com deslocamentos curtos. Agora é respeitar os adversários e jogar com força para classificar.

Na Arena, o vice de futebol do Grêmio, Antônio Dutra Jr, também reforçou a importância da logística:

— O que deu para a gente observar em meio a tudo o que aconteceu, a questão dos adversários, me parece que o Grêmio teve uma chave que lhe favorece no sentido dos deslocamentos, pelo menos nas cidades. Os jogos serão em locais menos desgastantes do que poderiam ter sido.

Calendário de jogos do Grêmio no grupo F

7, 8 ou 9/4 – Montevideo City Torque (fora)

14, 15 ou 16/4 – Deportivo Riestra (casa)

28, 29 ou 30/4 – Palestino (fora)

5, 6 ou 7/5 – Deportivo Riestra (fora)

19, 20 ou 21/5 – Palestino (casa)

26, 27 ou 28/5 – Montevideo City Torque (casa)

Grupos da Sul-Americana 2026

Grupo A

América de Cali (Colômbia)

Tigre-ARG

Macará-EQU

Alianza Atlético-PER

Grupo B

Atlético-MG

Cienciano-PER

Puerto Cabello-VEN

Juventud-URU

Grupo C

São Paulo

Millionarios-COL

Boston River-URU

O'Higgins-CHI

Grupo D

Santos

San Lorenzo-ARG

Cuenca-EQU

Grupo E

Racing (Argentina)

Caracas-VEN

Independiente-BOL

Botafogo

Grupo F

Grêmio

Palestino-CHI

Montevideo City Torque-URU

Deportivo Riestra-ARG

Grupo G

Olimpia (Paraguai)

Vasco

Audax Italiano-CHI

Barracas Central-ARG

Grupo H

River Plate (Argentina)

Bragantino

Blooming-BOL

Carabobo-VEN