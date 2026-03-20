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"Queremos ganhar a Sul-Americana": técnico e dirigente do Grêmio comentam o sorteio

Tricolor terá Palestino (CHI), Montevideo City Torque (URU) e Deportivo Riestra (ARG) como adversários na fase de grupos

Zero Hora

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