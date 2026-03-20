"Queremos ganhar a Sul-Americana": técnico e dirigente do Grêmio comentam o sorteio

O sorteio da Copa Sul-Americana ocorreu ao mesmo tempo em que o Grêmio vencia o Vitória, nesta quinta (19), pelo Brasileirão. Após deixar o campo, o técnico Luís Castro e os jogadores tomaram conhecimento sobre os adversários do Tricolor na fase de grupos.
Cabeça de chave do Grupo F, o Grêmio terá Palestino (CHI), Montevideo City Torque (URU) e Deportivo Riestra (ARG) como adversários. O primeiro colocado da chave avança de forma direta às oitavas de final.
— No meu tempo, no Brasil, nunca deixei de dar importância para qualquer competição. Sei que vamos à Argentina e ao Uruguai, muito bom porque são distâncias curtas. Vamos ao Chile também. Parece um grupo interessante a nível de viagens. Queremos ganhar a Sul-Americana, ser primeiro na primeira fase e continuarmos e dar o melhor de nós na competição — afirmou Castro.
Só os primeiros de cada chave passam diretamente de fase. Os segundos colocados enfrentam os terceiros dos grupos da Libertadores, definidos por sorteio.
Viagens curtas
Presente no evento, o presidente Odorico Roman afirmou à Grêmio TV:
– Nesses campeonatos continentais, é importante ter uma boa logística. Conseguimos jogos com deslocamentos curtos. Agora é respeitar os adversários e jogar com força para classificar.
Na Arena, o vice de futebol do Grêmio, Antônio Dutra Jr, também reforçou a importância da logística:
— O que deu para a gente observar em meio a tudo o que aconteceu, a questão dos adversários, me parece que o Grêmio teve uma chave que lhe favorece no sentido dos deslocamentos, pelo menos nas cidades. Os jogos serão em locais menos desgastantes do que poderiam ter sido.
Calendário de jogos do Grêmio no grupo F
- 7, 8 ou 9/4 – Montevideo City Torque (fora)
- 14, 15 ou 16/4 – Deportivo Riestra (casa)
- 28, 29 ou 30/4 – Palestino (fora)
- 5, 6 ou 7/5 – Deportivo Riestra (fora)
- 19, 20 ou 21/5 – Palestino (casa)
- 26, 27 ou 28/5 – Montevideo City Torque (casa)
Grupos da Sul-Americana 2026
Grupo A
- América de Cali (Colômbia)
- Tigre-ARG
- Macará-EQU
- Alianza Atlético-PER
Grupo B
- Atlético-MG
- Cienciano-PER
- Puerto Cabello-VEN
- Juventud-URU
Grupo C
- São Paulo
- Millionarios-COL
- Boston River-URU
- O'Higgins-CHI
Grupo D
- Santos
- San Lorenzo-ARG
- Cuenca-EQU
Grupo E
- Racing (Argentina)
- Caracas-VEN
- Independiente-BOL
- Botafogo
Grupo F
- Grêmio
- Palestino-CHI
- Montevideo City Torque-URU
- Deportivo Riestra-ARG
Grupo G
- Olimpia (Paraguai)
- Vasco
- Audax Italiano-CHI
- Barracas Central-ARG
Grupo H
- River Plate (Argentina)
- Bragantino
- Blooming-BOL
- Carabobo-VEN
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