Quem são os possíveis adversários do Grêmio na Sul-Americana

Grêmio nunca venceu a Sul-Americana. Staff Images / Conmebol

O Grêmio conhecerá na noite desta quinta-feira (19) os seus adversários na Copa Sul-Americana. O sorteio ocorre em Luque no Paraguai, a partir das 20h. Também serão conhecidas as chaves da Libertadores da América.

O clube será um dos oito cabeças de chave. Além do Grêmio, River Plate, Atlético-MG, Racing, Olimpia, Santos e América de Cali estão no pote 1.

Os grupos terão um representante em cada um dos quatro potes. A divisão foi feita de acordo com o ranking da Conmebol. Equipes do mesmo país não podem se enfrentar na primeira fase.

Calendário da Sul-Americana

Fase de grupos: 7 de abril a 28 de maio

7 de abril a 28 de maio Playoffs: 21 a 30 de julho

21 a 30 de julho Oitavas de final: 11 a 20 de agosto

11 a 20 de agosto Quartas de final: 8 a 17 de setembro

8 a 17 de setembro Semifinais: 13 e 21 de outubro

13 e 21 de outubro Final: 21de novembro

Apenas o campeão de cada grupo avança às oitavas de final. Os segundos colocados enfrentam os terceiros colocados das chaves da Libertadores em uma espécie de repescagem.

Confira os possíveis adversários do Grêmio na Copa Sul-Americana.

Os potes da Sul-Americana 2026

Pote 2

San Lorenzo (Argentina)

Vietto é destaque do San Lorenzo. @sanlorenzo / Instagram/Reprodução

Se classificou por ser o quarto melhor colocado do Campeonato Argentino a não se classificar para a Libertadores. O atacante Luciano Vietto é o principal nome do time. O time está sem técnico após a demissão de Damián Ayude. Martín Palermo é o mais cotado para assumir o cargo. O San Lorenzo ocupa a 10ª colocação no Campeonato Argentino.

Palestino (Chile)

O clube que já teve Elias Figueroa em seu elenco chegou à Sul-Americana por ser o terceiro melhor colocado do Campeonato Chileno a não se classificar para Libertadores. É um time sem estrelas.

O lateral-direito Ian Garguez é o principal nome do elenco. O jogador foi convocado para a data Fifa de março. O técnico é Cristián Muñoz. É o 13º colocado no Chilenão. Na pré-Sul-Americana, precisou dos pênaltis para eliminar a Universidad de Chile na fase preliminar.

Millonarios (Colômbia)

Cruzou o caminho do Grêmio na Sul-Americana de 2012. Conquistou a última vaga colombiana para a edição deste ano. No Colombianão 2026, é o oitavo colocado. O elenco é experiente, com 15 jogadores com, ao menos, 30 anos. O quarentão Radamel Falcão é o nome mais conhecido do elenco do argentino Fabián Bustos. O badalado Atlético Nacional foi sua vítima na etapa anterior.

Caracas (Venezuela)

Terceiro melhor venezuelano a não ir à Libertadores, o Caracas tem no goleiro Frankarlos Benítez como o principal nome da equipe, atual 11ª colocada do campeonato local. Fernando Aristeguieta é o comandante do time. Deixou pelo caminho o Metropolitanos na pré-Libertadores.

Cienciano (Peru)

O Cienciano vive uma temporada melhor que a do ano passado. É o quarto colocado no Campeonato Peruano, após ter ficado com a última vaga do país na Sul-Americana. O técnico Horacio Melgarejo tem no zagueiro Kevin Becerra um dos pilares da equipe. No sufoco dos pênaltis, eliminou o Melgar na pré-Sul-Americana.

Tigre (Argentina)

O elenco aposta na intensidade da juventude para esta Sul-Americana. O elenco conta com 15 jogadores com menos de 25 anos. O meia Gonzalo Martínez, ex-River, e o volante Jabes Saralegui, ex-Boca, foram as principais contratações da temporada. O time está na quarta colocação do Campeonato Argentino.

Pote 3

Audax Italiano (Chile)

Conquistou a segunda vaga chilena na Sul-Americana. Este ano, está na sexta colocação no Campeonato Chileno. O técnico argentino Gustavo Lema tem a disposição um elenco sem estrelas. O principal nome é o goleiro Tomás Ahumada. Sobreviveu aos pênaltis contra o Cobresal na etapa anterior.

Blooming (Bolívia)

Se for para enfrentar um boliviano, o melhor é fugir da altitude. O Blooming está quase ao nível do mar de Santa Cruz de la Sierra. Passou pelo Bulo Bulo na pré-Sul-Americana.

O torneio local ainda não começou. Foi o segundo melhor clube do país a não ir à Libertadores. Ex-técnico da seleção boliviana, Mauricio Soria está à frente do time. O meia Moisés Villarroel é o principal jogador do elenco.

Academia Puerto Cabello (Venezuela)

Está pelo segundo ano seguido na Sul-Americana. Na fase preliminar, eliminou o Monagas nos pênaltis. O técnico Eduardo Saragó conta com um grupo multicultural. Os jogadores são oriundos de oito países diferentes. Entre os estrangeiros está o nigeriano Musa Isah, lesionado no momento. É o quinto colocado no Venezuelano.

Boston River (Uruguai)

É um uruguaio sem tradição que pode cruzar o caminho gremista. É o penúltimo colocado no Campeonato Uruguaio. Campanha bem diferente que culminou na segunda vaga uruguaia na Sul-Americana. Passou pelo Racing-URU na fase preliminar. O argentino Israel Damonte tem nas mãos um grupo pouco estrelado. O destaque é o goleiro goleiro Bruno Antúnez.

Montevideo City Torque (Uruguai)

É um dos braços do Grupo City na América do Sul. A segunda participação do clube na Sul-Americana começou com a eliminação do Defensor na fase preliminar. Em casa, é o quarto colocado no campeonato local. O técnico é Marcelo Méndez. O ponta Esteban Obregón é o jogador mais perigoso do time.

Deportivo Cuenca (Equador)

O experiente técnico argentino Jorge Célico treina o sétimo colocado do Campeonato Equatoriano. Ele está em sua primeira temporada à frente do time. Seu primeiro desafio foi despachar o Libertad-EQU na pré-Sul-Americana. A altitude de Cuenca é de 2,5 mil metros. O volante Jeremy Chacón é o nome para ficar de olho.

Independiente Petrolero (Bolívia)

Sucre está a 2,7 mil metros de altitude. Já o Independiente Petrolero está na fase de grupos após eliminar nos pênaltis o Guabirá na etapa anterior. O brasileiro Thiago Leitão levou o Bulo Bulo à Libertadores do ano passado. Ele foi anunciado esta semana como técnico do Petrolero, após a demissão de René Olguín.

No elenco, ele encontrou os brasileiros Willie, meia formado no Vitória, o meia Thomaz, criado na base do São Paulo, e o centroavante Rafael Lutkowski, sem passagem pelo futebol brasileiro.

Macará (Equador)

É o vice-líder do Campeonato Equatoriano. Também está embalado após eliminar o Orense na pré-Sul-Americana. O técnico uruguaio Guillermo Sanguinetti completará um ano no cargo em abril. O clube manda seus jogos na altitude de 2,5 mil metros de Ambato. O ponteiro Mateo Viera é o principal nome do elenco.

Pote 4

Alianza Atlético (Peru)

Não jogava a Sul-Americana desde 2009. Está em sua quarta participação no torneio. O Deportivo Garcilaso ficou pelo caminho na pré-Sul-Americana. É o 10º colocado no Peruanão. O argentino Federico Urciuoli está prestes a completar um ano no cargo. O volante Hernan Lupu é o capitão e destaque da equipe sediada em Sullana.

Barracas Central (Argentina)

O sétimo colocado no Campeonato Argentino é estreante na Copa Sul-Americana. É mais uma das equipes de bairro de Buenos Aires a chegar ao cenário continental. Ex-jogador da Argentina nos anos 1980, Rubén Insúa iniciou seu trabalho em setembro e conta no elenco com o seu filho Rodrigo Insúa. Ex-meia do Boca, Gonzalo Maroni é o jogador de maior capacidade técnica do elenco.

Deportivo Riestra (Argentina)

Outro estreante argentino no cenário continental. Foi o terceiro melhor clube do país a não ir à Libertadores. O ano começou mal, é o penúltimo colocado no torneio local. Gustavo Benítez conta com um elenco modesto. O goleiro Ignacio Arce é um dos pilares da equipe.

Recoleta (Paraguai)

Em sua primeira participação na Sul-Americana, eliminou o bem mais tradicional Nacional-PAR na primeira fase. O time do técnico Jorge González ocupa o sétimo lugar no Campeonato Paraguaio. O centroavante Allan Wlk não tem consoantes no sobrenome, mas tem três gols em seis jogos no ano.

Carabobo (Venezuela)

Virou figurinha carimbada nas competições da Conmebol. Está na Libertadores após cair para o Sporting Cristal na terceira fase preliminar da Libertadores. Tem uma campanha mediana no Venezuelano. Ocupa a sétima colocação. O técnico Daniel Farías tem no goleiro Lucas Bruera o seu homem de confiança.

O’Higgins (Chile)

Batizado em homenagem a um dos libertadores da América, o O’Higgins viu o sonho de disputar a principal competição do continente ruir ao perder para o Deportes Tolima na última fase preliminar. Restou a Sul-Americana ao nono colocado do Campeonato Chileno. O ponteiro Francisco González é o principal nome do elenco do técnico argentino Lucas Bovaglio.

Juventud de Las Piedras (Uruguai)

Apesar do nome, o clube foi fundado há décadas, em 1935, embora seja inexperiente em competições internacionais. A estreia na Libertadores terminou na terceira fase, onde foi eliminado pelo Independiente Medellín. É o 14º colocado no Campeonato Uruguaio. O técnico é o argentino Sebastián Méndez. O zagueiro David Morosini está entre os principais destaques do elenco.