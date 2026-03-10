Que importância o Grêmio deverá dar à Sul-Americana

A possibilidade de conquistar a Copa Sul-Americana, cujo campeão garante vaga na Libertadores do próximo ano, poderá fazer com que o torneio receba uma maior atenção por parte do Grêmio em 2026.
A chance de levantar mais uma taça na temporada por meio de uma competição de mata-mata existe tanto na Sul-Americana quanto na Copa do Brasil. E o fato de ser um título considerado mais acessível do que a longa disputa do Brasileirão também motiva o Tricolor a ver com bons olhos a competição continental.
— O grande parceiro da nossa vida são as vitórias. Se conseguimos ir por aí, vamos equilibrados. A validação através das vitórias é extremamente importante. Os jogadores olham para a competição para validarem, essa situação que se vive hoje — disse Luís Castro sobre os próximos desafios na temporada após a conquista do título gaúcho.
— O Grêmio sempre viu a Copa Sul-Americana como segundo escalão. Mas nós temos que focar para ganhá-la. O Brasileirão é bem mais difícil — declarou o coordenador técnico Felipão, após a conquista do Campeonato Gaúcho.
Contudo, Felipão acredita que com vitórias no Brasileirão – como as duas em casa até agora – somadas a outras fora da Arena futuramente, dá para brigar por alguma coisa na competição nacional.
Adversários na competição
O Grêmio já sabe que será cabeça de chave na Copa Sul-Americana, o que significa evitar, nesta primeira fase, confrontos com equipes tradicionais como River Plate e Racing, da Argentina, o Olimpia, do Paraguai, e o América de Cali, da Colômbia.
No torneio, apenas o primeiro colocado de cada grupo avança diretamente às oitavas de final. Os segundos colocados disputam um playoff contra os terceiros colocados na fase de grupos da Copa Libertadores da América.
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